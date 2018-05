ilfattoquotidiano

: Elon Musk sfotte i media e minaccia di comprarsi la Pravda - TutteLeNotizie : Elon Musk sfotte i media e minaccia di comprarsi la Pravda - infoiteconomia : Auto Tesla si schianta ancora, centrata una macchina della polizia: che imbarazzo per Elon Musk - MarcoScafati1 : #Elon #Musk sfotte i #media e minaccia di comprarsi la #Pravda -

(Di giovedì 31 maggio 2018) di Carblogger Con quasi 22 milioni di follower,scatena facilmente migliaia di interazioni con un tweet. Questo del 23 maggio scorso ha fatto boom: proponeva di creare un sito dove “tutti possano giudicare la verità e tracciare il risultato della credibilità di ogni giornalista, direttore e pubblicazione. Pensavo di chiamarlo…”. Going to create a site where the public can rate the core truth of any article & track the credibility score over time of each journalist, editor & publication. Thinking of calling it… —(@) 23 maggio 2018 Bella provocazione, ho pensato lì per lì, senza però cliccare sul cuoricino come hanno fatto quasi 242.000 persone. Poi ho cominciato a ragionare e mi sono accorto cheha twittato il giorno seguente la bocciatura della frenata della Tesla Model 3 da parte di Consumer Reports, la bibbia ...