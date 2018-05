Elezioni : Calenda - Fronte non sarà accozzaglia - guarda anche a elettori Fi : Roma, 31 apr. (AdnKronos) – Il Fronte Repubblicano “non può essere un’accozzaglia di partiti, con la somma di partitini non si va da nessuna parte. Bisogna recuperare il mondo rappresentativo della società civile, che non significa i professori. Spesso abbiamo confuso rappresentanza con competenza”. Così Carlo Calenda, ministro uscente dello Sviluppo economico, ai microfoni di ‘Circo Massimo’ su Radio Capital ...

Governo : Calenda - Elezioni saranno importanti come quelle del ’48 : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Le elezioni politiche che si delineano all’orizzonte, se non si dovesse arrivare a un Governo M5S-Lega, “saranno come quelle del ’48”, quando l’Italia fu chiamata a decidere “se andare nel blocco comunista o restare in Occidente”. Le prossime elezioni ci proiettano in un futuro “molto chiaro, siamo davanti a un blocco che ci porta fuori dall’Europa per andare ...

RENZI - CON Elezioni ANTICIPATE NO A ’PARTITO-MACRON’/ Video - usa Calenda per Fronte Repubblicano anti Lega-M5s : Governo, RENZI: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili ELEZIONI a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:45:00 GMT)

Calenda : no a bulli e fascistelli - andiamo a Elezioni senza paura : "Se mostriamo paura abbiamo già perso. Se un bullo dice "o si fa come dico io o elezioni" la risposta è: elezioni. Non si cede il passo a chi minaccia. E se qualche fascistello minaccia la presa della ...