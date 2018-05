ELENA MORALI BACIA MARCO FERRI? Non è una sbandata ma l' affetto che provo per lui

ELENA MORALI e Marco Ferri si sono baciati - parla lei : “È stato piacevole” : C’è stato un bacio tra Elena Morali e Marco Ferri: lei conferma tutto Dopo aver negato a Pomeriggio 5, Elena Morali ha confermato al settimanale Nuovo che c’è stato un bacio con Marco Ferri. Un bacio che ha mandato ancora di più in confusione l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, una volta tornata dall’Honduras, ha […] L'articolo Elena Morali e Marco Ferri si sono baciati, parla lei: “È stato ...

ELENA MORALI e Floriana Secondi contro Simone Coccia : «Rispetta la tua donna» : Ci sono due donne, Elena Morali e Floriana Secondi , che sono molto arrabbiate con Simone Coccia. Durante la semifinale del Grande Fratello viene mostrato un video con gli articoli di diversi giornali,...

ELENA MORALI e Floriana smascherano Simona Coccia al Grande Fratello : Simone attaccato da Elena Morali: “Un uomo innamorato non scrive a tante donne” Elena Morali e Floriana Secondi hanno deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello per confrontarsi con Simone Coccia dopo tutta la bufera che si era alzata a causa delle loro dichiarazioni. Barbara d’Urso ha mostrato prima di tutto al concorrente del reality alcuni titoli di articoli che erano usciti questa settimana sulle due donne, e ha poi ...

L’Isola dei Famosi : Francesco Monte dimentica Paola con ELENA Morali? : Un appuntamento dedicato a due ex naufraghi della tredicesima edizione del reality show L’Isola dei Famosi 2018: si tratta di Elena Morali e Francesco Monte, perché di recente in un noto magazine è stato dichiarato qualcosa di inaspettato su di loro. Elena Morali smentisce la presunta relazione con l’ex tronista Francesco Monte, dopo aver archiviato la storia d’amore con Paola Di Benedetto, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica, ...

