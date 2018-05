Electric Tour - Test drive in quattro città nei weekend di giugno

quattroruote

(Di giovedì 31 maggio 2018) Anche questanno torna lorganizzato daruote, un roadshow intappe che punta a far conoscere le ultime novità allinsegna della mobilità sostenibile. Protagoniste, le auto elettriche e ibride (anche plug-in), che si potranno provare su strada. Lidea alla base del, infatti, è che non cè modo migliore per far conoscere le nuove tecnologie disponibili, che farle provare direttamente agli automobilisti interessati, che siano o non siano ancora potenziali clienti. Il modulo di registrazione sarà disponibile a breve sul sitoruote.it: la manifestazione partirà indel 9-10da Bari. Le altre tappe sono: Trieste 16-17, Milano 23-24e infine Riccione 30-1 luglio, allinizio della stagione balneare (pochi giorni prima dellinvasione della Notte Rosa)Dalla piccola Ignis allenorme XC90. Tra i modelli che si ...