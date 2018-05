Edd China | l’ex conduttore di Affari a quattro ruote torna alla ribalta con un nuovo

sportfair

: Edd China di ‘Affari a quattro ruote’ torna con un nuovo programma - GLI INFORMATI - - Glinformati : Edd China di ‘Affari a quattro ruote’ torna con un nuovo programma - GLI INFORMATI - - nicolaeremita : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - toky12 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il popolare meccanico ed exdiha iniziato una nuova ed emozionante avventura dedicata alle vetture d’epoca Eddinsieme a Mike Brewer era il protagonista del celebre programma sul mondo delle auto chiamato “”. Dopo numerose stagioni di successo, il meccanico dai capelli lunghi e dlunga corporatura aveva abbandonato il programma dopo la decisione della produzione di dare meno spazio alle scene dove venivano restaurate le auto che l’altrocomprava per poi rivenderle. Orarisulla cresta dell’onda con unprogramma battezzato “Edd’s Garage Revival”, trasmesso sull’omonimo canale YouTube. Nell’inedita trasmissionegira il mondo per aiutare i possessori di auto d’epoca a restaurare i propri gioielli per farlire al loro antico splendore. L'articolo Edd...