Economia circolare | Enea presenta la piattaforma italiana Icesp

Sindaco di Terni / Le sfide del futuro tra riconversione industriale - ambiente - Economia circolare e smart city : ... come la difesa del lavoro, ma che cominciavano a guardare con grande attenzione anche al mondo dell'impresa. Fu fatta una grande conferenza economica che fu gestita da me, come Sindaco, e dall'...

Ambiente - Enea : al via la prima Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare : Enea, unico membro italiano e rappresentante del mondo della ricerca nel Gruppo di Coordinamento della Piattaforma Europea per l’Economia Circolare ECESP, ha promosso la realizzazione della Piattaforma Italiana per l’Economia Circolare (ICESP), che, in analogia con ECESP, si configura come un network di network ed ha l’obiettivo di creare un punto di convergenza nazionale sulle iniziative, le esperienze, le criticità, le prospettive e le ...

TV - Rai3 : l’Economia circolare tra le nuove inchieste di Report : Lunedì 28 maggio nuovo appuntamento con Report, alle 21.15 su Rai3. Tra le inchieste della settimana: ECONOMIA circolare (di Alessandra Borella). “Dalla culla alla culla”, come dice il guru dell’economia circolare Walter Stahel: un’economia “pensata per potersi rigenerare da sola” in un processo di riciclo virtuoso. Così, con i fondi di caffè si può produrre di tutto e dai pannolini usati nascono mollette da bucato, la ...

Economia circolare e attenzione all’ambiente : la distilleria italiana tra tradizione e innovazione : Quello della distilleria italiana è un comparto molto legato alla filiera agricola, alla tradizione, alla qualità ed alla valorizzazione delle materie prime. Ma allo stesso tempo attento alle dinamiche del mondo che lo circonda contribuendo attivamente all’Economia circolare ed al contenimento dell’impatto ambientale. Un’eccellenza tutta italiana che pur avendo registrato negli ultimi tempi un calo di fiducia, mantiene inalterati i suoi ...

Giornata Airi per l’Innovazione Industriale 2018 - Economia circolare : tecnologie innovative per il recupero e riciclo di prodotti e materiali : Si è svolta oggi la Giornata Airi per l’Innovazione Industriale promossa dall’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale (Airi) che anche quest’anno riguarda un tema di grande attualità per l’industria italiana, e cioè il ruolo e le potenzialità delle tecnologie innovative per il recupero e il riciclo di prodotti e materiali nell’ambito dell’economia circolare. La Giornata ha messo in evidenza come alcune tecnologie abilitanti, in ...

Descalzi : "Basta con gli sprechi - il futuro è l'Economia circolare" : ... attraverso una rifocalizzazione dei prodotti che vengono da un'economia circolare, dal riutilizzo di biomasse vegetali o di residui di grassi animali e vegetali per la produzione di green diesel". ...

L'eurodeputata Bonafè in visita alla Lucart : "Qui l'Economia circolare è di casa' : ... Deputata del Partito Democratico al Parlamento Europeo - "Qui l'economia circolare è di casa grazie a innovazione, progettazione, valorizzazione dei rifiuti attraverso un corretto smaltimento fino ...

Verso l'Economia circolare e le mamme esultano : "Altra cosa che ci aspettiamo è che parlando di Economia circolare si prenda atto che esiste un unico metodo di raccolta che garantisce la qualità dei materiali raccolti con la differenziata, il ...

A Torino - Milano e nelle Langhe torna CIRCONOMÌA - festival nazionale dell’Economia circolare e delle energie dei territori : Protagonisti internazionali ed eventi g-local per la terza edizione di CIRCONOMÌA, il festival nazionale dedicato all’Economia Circolare che da mercoledì 23 maggio va in scena a Torino, Milano e nelle Langhe, con appuntamenti per tutta la settimana e il 5 giugno, Giornata mondiale dell’Ambiente. L’appuntamento rientra nell’ambito della EU Green Week. Apertura il 23 mattina a Torino, nei locali dell’Open Incet Innovation Center, con un Summit di ...

L'Economia circolare di Raggi sono le pecore tosaerba : Le pecore che brucano l’erba fra le rovine dell’antica Roma a due passi dai palazzi e dalle chiese del centro rinascimentale. Un classico della paesaggistica romana del Sette-Ottocento, dipinta a olio o acquerello. Più che l’Arcadia, l’osservatore malizioso e anticlericale vi leggeva il degrado dell

Whirlpool : Fim su Embraco - Economia circolare e ‘green’ nel futuro (2) : (AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa ...

Whirlpool : Fim su Embraco - Economia circolare e ‘green’ nel futuro : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Importanti novità sono emerse nell’incontro tenuto oggi al Mise alla presenza del Ministro Carlo Calenda e dei rappresentanti della Regione Piemonte per la verifica del processo di reindustrializzazione del sito Embraco di Riva di Chieri a Torino che la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere”. Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta in ...

Whirlpool : Fim su Embraco - Economia circolare e ‘green’ nel futuro (2) : (AdnKronos) – La seconda proposta, rileva ancora il sindacalista, “è del gruppo israelo-cinese Venture production che si occupa di sistemi per l’efficienza energetica e il trattamento e purificazione dell’acqua e intende installare nel sito di Riva di Chieri linee di produzione di robot che verrebbero impiegati per la pulizia periodica e in automatico dei pannelli fotovoltaici finalizzata a mantenerne nel tempo la resa ...

Whirlpool : Fim su Embraco - Economia circolare e ‘green’ nel futuro : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Importanti novità sono emerse nell’incontro tenuto oggi al Mise alla presenza del Ministro Carlo Calenda e dei rappresentanti della Regione Piemonte per la verifica del processo di reindustrializzazione del sito Embraco di Riva di Chieri a Torino che la multinazionale americana Whirlpool ha deciso di chiudere”. Ad affermarlo in una nota è il segretario nazionale Fim Cisl Nicola Alberta in ...