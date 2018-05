Ecco il nuovo titolo VR di Insomniac Games

Nuovo incarico a Conte. Giurerà domani. Ecco la lista dei ministri : Gli aggiornamenti ora per ora 21.40 Nuovo incarico a Conte, giurerà domani alle 16 Sergio Mattarella ha conferito nuovamente a Giuseppe Conte l'incarico di formare il governo. Conte ha accettato e presentato la lista dei ministri. Giurerà domani alle 16 21.30 Salvini: "Abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese" "Ci abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese". Così il ...

Premier League - Nike punta sul Merlin : Ecco il nuovo pallone 2018-2019 : La stagione si è appena conclusa, ma in Premier League guardano già alla prossima. E’ stato infatti presentato il pallone Nike che sarà utilizzato nella stagione 2018-2019 e che vedremo tra i piedi di stelle del calibro di Harry Kane. Raheem Sterling ed Eden Hazard. Lo spettacolo nel massimo campionato inglese non manca mai e […] L'articolo Premier League, Nike punta sul Merlin: ecco il nuovo pallone 2018-2019 è stato realizzato da ...

Honda - Ecco il nuovo Forza 125 YM2018 : Grazie a un discreto ma profondo restyling Honda Forza 125 ha un look contemporaneo ancora più accattivante. Il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto...

Juventus - assalto a Busquets : Ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero : Juventus, assalto A Busquets- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Oriol Busquets, giovane talento classe 1999, attualmente in forza al Barcellona. Come riporta l’odierna edizione di “Mundo Deportivo“, il giocatore, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2018, sarebbe un chiaro obiettivo bianconero. STAGIONE SFORTUNATA, MA TANTA QUALITA’ Una stagione caratterizzata […] L'articolo Juventus, ...

Panchina Cagliari - addio ufficiale con Diego Lopez : Ecco il nuovo allenatore : Panchina Cagliari – “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con ...

Le elezioni anticipate hanno un costo : Ecco quale sarebbe il prezzo per il nuovo Governo : ... dunque tornando a votare il 29 luglio o a settembre i costi ammonterebbero a 800 milioni di euro in tutto per questo 2018 caratterizzato dall'incertezza politica più totale. Ora non resta che ...

Motorola One Power : Ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One : Motorola One Power dovrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo dalla casa alata, senza Moto: notch, Android One e un design in linea con il mercato attuale. L'articolo Motorola One Power: ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo al voto : Ecco le date per le elezioni : Dopo il fallimento del "governo del cambiamento" targato M5s-Lega, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l'incarico a Carlo Cottarelli...

Nove - nuovo quiz con Max Giusti : Ecco quale : Dopo più di 370 puntate del quiz show Boom!, in onda per quattro stagioni nell'access prime time, Max Giusti e il canale Nove hanno deciso di sperimentare qualcosa di nuovo. Come scrive il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, da oggi in edicola, prossimamente il comico romano presenterà un nuovo game show intitolato Chi ti conosce?. Come funzionerà? Una coppia di concorrenti dovrà indovinare la relazione che lega un personaggio ad altri ...

Tiziano Ferro - nuovo album con Timbaland/ “E’ il mio idolo da sempre!” - Ecco quando dovrebbe uscire il CD : Tiziano Ferro, al lavoro sul nuovo album insieme al produttore Timbaland: "E’ il mio idolo da sempre!”, ecco quando dovrebbe uscire il CD del musicista di Latina.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:56:00 GMT)

Coric è giallorosso - il nuovo calciatore della Roma ha una fidanzata da urlo : Ecco la bellissima Sara Prenga [GALLERY] : Ante Coric arriva alla Roma con un quinquennale dalla Dinamo Zagabria e porta con sé la bella fidanzata Sara Prenga: ecco la nuova Wags giallorossa Ante Coric, trequartista arrivato dalla Dinamo Zagabria, è da oggi un nuovo calciatore della Roma. Il 21enne croato ha firmato con i giallorossi un contratto che lo legherà alla squadra capitolina per ben 5 anni. Il giovane calciatore è apparso entusiasta all’ufficialità dell’affare ed ha ...

Nazionale - Ecco il primo 11 targato Roberto Mancini : la formazione scelta dal nuovo Ct - finalmente decisioni coraggiose [FOTO] : Al via il nuovo progetto della Nazionale di calcio, l’Italia in campo contro l’Arabia Saudita con Roberto Mancini in panchina, l’esordio sulla panchina azzurra con importanti scelte, finalmente coraggiose e corrette dal punto di vista tecnico. Mancini opterà finalmente per un cambio generazionale che sembrava scontato già da un paio d’anni, inserendo molti calciatori di talento nel suo primo 11 iniziale in azzurro. Spazio ...