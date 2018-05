Ecco il governo Conte | Savona agli Affari Ue | Giovanni Tria all’Economia  

Nasce il governo Lega-5stelle : Conte premier - Ecco la (probabile) lista dei ministri : La comunicazione ufficiale arriva intorno alle 19:00 in una nota congiunta a doppia firma Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5S...

Salvini e Di Maio vicepremier : Ecco tutti i nomi del governo : Dopo il patto siglato tra Movimento Cinque Stelle e Lega per la formazione di un nuovo esecutivo, di fatto spuntano i nomi per la squadra di governo che dovrebbe essere presentata questa sera da Conte che è stato convocato al Colle. Dopo le trattative delle ultime ore il nodo su Savona è stato sciolto con lo spostamento del prof agli Affari Europei. All'Economia invece andrà Giovanni Trinca. Per quanto riguarda le posizioni di vertice del ...