Ecco i piani di Marchionne per Fca

Volvo - cronaca di un’ascesa. Ecco tutti i piani - dalla Cina all’elettrico : “A tutto gas… sull’elettrico”: è impegnativa la promessa fatta da Volvo poche ore fa. La casa scandinava, infatti, entro il 2025 mira a realizzare il 50% del fatturato vendendo automobili a zero emissioni. Un annuncio che rafforza i piani green della marca: per tutti i nuovi modelli introdotti a partire dal 2019 sarà disponibile una versione mild hybrid, ibrida plug-in o elettrica. Ciò mette Volvo in pole position sul mercato cinese, che è già ...