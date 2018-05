Ecco i ministri

È nato il governo Conte. Ecco tutti i ministri : E' stato l'incarico più breve della storia della Repubblica italiana. Ma in fondo, dopo 86 giorni in cui di stranezze se ne sono viste di ogni tipo, anche questo ha una sua logica. Giuseppe Conte ha ricevuto il secondo incarico nel giro di una settimana, e stavolta lo ha portato a termine con succes

Al via il governo M5S-Lega. Salvini e Di Maio vicepremier. Ecco chi sono i ministri : Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio...

Nuovo incarico a Conte. Giurerà domani. Ecco la lista dei ministri : Gli aggiornamenti ora per ora 21.40 Nuovo incarico a Conte, giurerà domani alle 16 Sergio Mattarella ha conferito nuovamente a Giuseppe Conte l'incarico di formare il governo. Conte ha accettato e presentato la lista dei ministri. Giurerà domani alle 16 21.30 Salvini: "Abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese" "Ci abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese". Così il ...