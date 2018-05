E STA A TE | il nuovo singolo di Laura Pausini da domani in radio

Nuovo spunto rialziSTA per BBVA : Bene Banco di Bilbao , con un rialzo dell'1,98%. Lo scenario su base settimanale della banca spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento ...

Nuovo spunto rialziSTA per RCS : Scambia in profit il gruppo editoriale , che lievita dell'1,95%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di RCS evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia ...

Briga senza filtri nel nuovo disco : "Sentivo l'esigenza di mettere un punto" | INTERVISTA : Amore, famiglia, viaggi, relazioni, crisi generazionale, domande, dubbi e certezze: Briga si mette a nudo nell'ultimo album "Che cosa ci siamo fatti" - in uscita il 1 giugno - che definisce...

Ocse inaugura un nuovo centro a ISTAnbul - quinto nel mondo : Roma, 30 mag. , askanews, L'organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, annuncerà domani l'apertura di un centro a Istanbul, il quinto dopo Washington, Berlino, Tokyo e Città ...

Nuovo avviSTAmento di delfini tra Punta Campanella e Ieranto [VIDEO] : Sullo sfondo lo straordinario scenario naturale della Baia di Ieranto a Massa Lubrense, e in primo piano delfini che saltano e nuotano intorno all’imbarcazione del Parco Marino di Punta Campanella. E’ di ieri mattina il Nuovo avvistamento, l’ennesimo degli ultimi anni, da parte degli operatori del Parco nelle acque dell’Area Marina Protetta. A bordo, insieme a Luca Urro e Nicola Guida, anche il direttore del Parco, ...

Massimiliano Ossini è il nuovo volto di “Uno Mattina eSTAte” : Nessuna pausa estiva per l’amato Massimiliano Ossini. Dopo i successi dell’anno televisivo giunto quasi al termine, diviso tra “Linea Bianca” su Rai1 e “Mezzogiorno in famiglia” su Rai2, la Rai sembra premiare le fatiche del giovane conduttore affidandogli la conduzione di “Uno Mattina estate” il prestigioso contenitore mattutino di attualità in onda dalle ore 6.45 su Rai1 e realizzato in collaborazione con il Tg1. La notizia è stata ...

STAmani Cottarelli torna al Quirinale. Senza fiducia certa voto o nuovo tentativo M5s-Lega? : Cottarelli deve completare la lista dei ministri ma il vero nodo da sciogliere resta la fiducia delle Camere, molto difficile da ottenere. In quel caso restano due ipotesi: un esecutivo a guida Lega o ...

Cottarelli di nuovo al Colle in mattinata - serve più tempo per i ministri. Cresce la richieSTA di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Dopo la batoSTA di Wall Street per colpa dell'Italia - l'America caldeggia il nuovo governo : Alcune comunicazioni della diplomazia non avvengono per caso. E proprio stasera con Wall Street in caduta anche e soprattutto sulla scia italiana dalla Casa Bianca arrivano frasi distensive per l'Italia. "L'Italia è uno dei nostri alleati più stretti e non vediamo l'ora di continuare a lavorare e a consultarci strettamente con un nuovo governo Dopo che si sarà formato", ha detto all'ANSA la portavoce del dipartimento di ...

Governo - Cottarelli al Colle senza liSTA dei ministri : «Serve altro tempo». Mercoledì un nuovo incontro : ... intenzionato a ricandidare Paolo Savona per Via XX Settembre alle prossime elezioni In attesa di conoscere l'elenco ufficiale dei titolari dei dicasteri, all'Economia - la poltrona più bollente- ...

