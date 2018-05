È nato il governo Conte Ecco tutti i ministri

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Sia chiaro -prosegue - queste considerazioni economiche nulla hanno a che vedere con la legittima -e fondata- dialettica politica sul ruolo dell’Italia in Europa e sulle nostre legittime intenzioni di evolvere i trattati di Roma. Ma in questa situazione, alimentare diale

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - “65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più 'prezioso' è il turista tedesco che vale un quarto della fet

Governo : Confartigianato Veneto - attenti a scontro con Europa : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) – ’65 turisti su 100, dei 19 milioni e mezzo che arrivano ogni anno in Veneto, sono stranieri. Non solo, la loro permanenza è superiore alla media con il 68% di incidenza sul totale delle presenze, e ancora più ‘prezioso’ è il turista tedesco che vale un quarto della fetta straniera e soggiorna ancora più a lungo. Si tratta quindi di un turismo ricco e non mordi e fuggi”. Agostino ...

Governo Cottarelli - i numeri non ci sono : si va verso il voto in un clima avvelenato : Al voto "dopo agosto" con un Governo "completamente neutrale" che accompagni il Paese alle urne senza che né il premier incaricato ieri da Sergio Mattarella al Quirinale, né i ministri -...

Di Maio in tv : no a un governo nato in provettaIl Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da SavonaSalvini : con Cottarelli torna il Pd al governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio in tv : no a un governo nato in provetta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Governo : day after Mattarella - Presidente sereno e determinato /Adnkronos : Roma, 28 mag. (Adnkronos) – Molto sereno e determinato. Così viene descritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ‘day after’ successivo alla rinuncia dell’incarico da parte di Giuseppe Conte e dell’esplosione della crisi politico-istituzionale, con gli attacchi di M5S e Lega, le ipotesi di impeachment e addirittura le minacce di morte circolate via Twitter.E dire che gli incontri informali di ieri ...

