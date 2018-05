E' già un successo il festival 3drammi3 Tutto esaurito Domenica ci sarà anche Vecchioni

MANGIA ZUCCHINE E DIVENTA CALVA/ Capelli caduti per avvelenamento da cucurbitacee : ecco cosa è successo : MANGIA ZUCCHINE, DIVENTA CALVA, perdita completa dei Capelli per avvelentamento da cucurbitacee: ecco perché. Una situazione anomala che però può portare a sconvenienti conseguenze.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:55:00 GMT)

Monte Rinaldo. Cumateatro conquista tutti : grande successo per il festival teatrale delle scuole. E già si pensa a una seconda edizione : La passeggiata ha condotto i partecipanti all'area archeologica, dove hanno potuto assistere agli spettacoli teatrali in programma per il pomeriggio. Alle 15:00, gli allievi di Proscenioteatro Lab ...

Grande successo all'Olgiata per la Calciattori Golf Cup 2018 : Roma, 24 mag. , askanews, Tutti insieme, storici calciatori e attori italiani, sul campo da Golf per un torneo all'insegna di una campagna etica di sensibilizzazione sui giovani alla pratica di una ...

Golf – Belgian Knockout : successo di Adrian Otaegui - Vecchi Fossa quarto in Spagna : Eurotour: allo spagnolo Adrian Otaegui il Belgian Knockout. Jacopo Vecchi Fossa quarto nell’Andalucia – Costa del Sol Match Play 9 (Challenge Tour) Lo spagnolo Adrian Otaegui ha battuto in finale il francese Benjamin Hebert (-3/-1) e ha vinto il Belgian Knockout, uno dei tornei dell’European Tour dalla formula innovativa (qualificazione su 36 buche medal e match play per i primi 64) disputato sul percorso del Rinkven International GC (par ...

Scuolartigiana conclude con successo la nona edizione : In un mondo profondamente mutato come quello di oggi c'è bisogno di far conoscere ai ragazzi i mestieri artigiani, che non vedono più, come li vedevano i loro coetanei di alcuni decenni fa, ma anche ...

“Bugiarda - guarda il cellulare!”. Uomini e Donne : altarini svelati. Tina e Gianni contro Ursula - dicono tutto quello che è successo. Panico in studio : Colpo di scena a Uomini e Donne. Protagonisti del nuovo ‘coppia-gate’ sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Tra i due pare che ci sia maretta, entrambi infatti hanno ammesso di voler parlare per chiarire le cose tra di loro. A quanto pare la dama del trono over è assolutamente decisa a voler interrompere la conoscenza e così mette sul tavolo tutte le sue carte di insoddisfazione. Ma qualcosa ha destato interesse e soprattutto ...

“Ecco cosa è successo quando l’abbiamo aperta”. Trovano una cassaforte interrata nel loro giardino e quello che scoprono all’interno li lascia senza parole. Ma non è finita qui : una vicenda piena di colpi di scena : Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una cassaforte? Inutile dire che chiunque proverebbe ad aprirla e sarebbe felice di poter usufruire di qualsiasi cosa essa contenga. Ecco, non tutti però farebbero “tesoro del tesoro”, se questo significherebbe essere disonesti. Questa è l’incredibile vicenda di Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna. Due persone onestissime che per tanti anni non si erano mai ...

Ciclismo – Lorenzo Rota si ritira dal Giro di Norvegia : ecco cosa è successo al giovane azzurro : Lorenzo Rota, giovane ciclista della Bardiani CSF, si è ritirato dal Giro di Norvegia. ecco cosa è successo al ciclista italiano Giro di Norvegia molto sfortunato per Lorenzo Rota. Il corridore della Bardiani CSF ieri è rimasto coinvolto in una brutta caduta a poche centinaia di metri dal traguardo della prima tappa a Horten, con il gruppo lanciato a tutta velocità per lo sprint finale. Gli accertamenti clinici a cui è stato sottoposto in ...

Grande successo per Lucca Classica Music Festival - già si annunciano le prime novità della prossima edizione : ... il prossimo anno "Il cortile dei gentili" sarà a Lucca Classica con il suo stimolante spazio di dialogo dove credenti e non credenti affrontano temi di attualità fondendo filosofia, arte, scienza, ...

“È già successo”. GF - è panico : parla il big di Mediaset. Un caos epico a poche ore dalla diretta… : Che edizione questa quindicesima del Grande Fratello… Un’edizione come non se ne erano mai visti nella storia del programma… E mentre gli sponsor, uno dopo l’altro, stanno abbandonando la trasmissione dopo aver stracciato i contratti, Barbara D’Urso continua a gioire per i numeri che la trasmissione sta facendo. Il successo di pubblico è immenso, nulla da dire. Ma anche le polemiche contano. E vanno gestite al meglio. Cosa che forse quest’anno ...

UniFg apre il 'Salone del lavoro e della creatività' ed è già un successo : 60 le aziende presenti da tutta Italia, 2500 finora le registrazioni dei candidati e 1300 partecipanti ai workshop per favorire l'incontro tra le imprese e i giovani in cerca di lavoro nella tre ...

“È successo così”. Ma la sua versione non convince - è giallo a Bari. Vittima una turista americana di 65 anni in vacanza in Puglia con il marito : La chiamata con la richiesta di aiuto è partita poco dopo le 7.30. I soccorsi hanno impiegato poco meno di 10 minuti ad arrivare sul posto ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Vittima era una turista americana di 65 anni in vacanza a Bari. In casa con lei il marito che, secondo le ultime ricostruzioni, avrebbe chiamato i soccorsi. Potrebbe trattarsi di una morte naturale ma sono in corso i rilievi del medico legale ...

Schumacher il mago della pioggia - Alonso l'ultimo successo : i precedenti in Spagna della Ferrari : ... velocissime in condizioni d'asciutto; in terza piazza Michael Schumacher, al suo primo anno in Ferrari e da campione del mondo. L'acqua non ispirava bei ricordi al tedesco, guardando a qualche ...

“Non è stato ripreso”. GF - urla choc durante la diretta. Sembrava che tutto fosse andato liscio e invece è arrivata la soffiata del pubblico : quel che è successo durante la terza puntata (e non è stato inquadrato) è gravissimo. Le accuse sono pesanti e già si sente odore di pandemonio… : Grande Fratello 15, le polemiche non finiscono mai. E pensare che il reality è appena iniziato… Non osiamo immaginare cosa succederà nelle prossime settimane. durante la scorsa puntata Baye Dame Dia, il concorrente italo-senegalese, è stato squalificato per aver tenuto un comportamento deplorevole nei confronti di Aida Nizar. Baye è stato accusato di aver bullizzato la spagnola e il pubblico, a gran voce, ha chiesto che, nei suoi ...