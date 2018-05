E’ fatta Conte riceve l’incarico alle 21 e giura domani alle 11

Giro d’Italia 2018 - Davide Formolo : “Contento per il decimo posto nella generale - squadra soddisfatta” : Davide Formolo ha concluso il Giro d’Italia 2018 al decimo posto: un risultato importante in classifica generale per il 25enne della Bora-hansgrohe che ha eguagliato il risultato dello scorso anno, in linea con il nono posto raccolto alla Vuelta di Spagna. Il veneto conferma di essere un ottimo prospetto per il ciclismo italiano e si è dimostrato moderatamente contento nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni della Rai al termine della ...

Maurizio Sarri al Chelsea - è fatta/ Il sogno è Gonzalo Higuain - 10 milioni di euro a Conte : Maurizio Sarri al Chelsea, è fatta: il sogno è Gonzalo Higuain, 10 milioni di euro di buonuscita ad Antonio Conte. Mancano solamente gli ultimi dettagli, ma l’ex Napoli è ormai londinese(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 12:18:00 GMT)

Savona al Tesoro - ok del Colle La Lega non ha dubbi : è fatta Conte è al Quirinale per l'incarico : L'economia Paolo Savona sarà il ministro dell'Economia del governo giallo-verde e dal Quirinale non arriverà il veto sul nome dell'ex ministro del governo Ciampi. Lo assicurano ad Affaritaliani.it fonti ai massimi livelli della Lega... Segui su affaritaliani.it

Conte convocato al Quirinale - Lega soddisfatta : pronti a partire : Roma, 23 mag. , askanews, La Lega accoglie con 'soddisfazione' la convocazione al Quirinale di Giuseppe Conte, indicato assieme al M5s come premier del nuovo governo. 'pronti a partire', il commento ...

Mourinho-Conte - pace fatta : 'Ci siamo stretti la mano' : Dopo gli insulti e i pesanti botta risposta, tra Antonio Conte e José Mourinho torna finalmente il sereno. Alla vigilia della finale di Coppa d'Inghilterra, che vedrà domani pomeriggio a Wembley l'...

Finale FA Cup. Manchester United - Mourinho : 'Con Conte pace fatta - eravamo stufi' : Non sono mancate le polemiche nelle tante sfide tra Antonio Conte e José Mourinho. Tra litigi, botte e risposte e confronti in campo, il rapporto tra i due non è mai stato dei migliori. Ora un'altra ...