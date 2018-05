Due gruppi misti e interrogazioni sull' ambiente

Mali - 30 tuareg uccisi in Due attacchi di gruppi jihadisti : Oltre 30 tuareg sono stati uccisi in due diversi attacchi nel nord-est del Mali da parte di gruppi jihadisti legati Al Qaeda. Lo riporta la Bbc. Gli attentati sono probabilmente una risposta agli ...

Torino - ripresa in Due gruppi : terapie per Barreca - Iago Falque e Obi : Torino - Dopo la sconfitta di Bergamo e il lunedì di riposo, il Torino ha ripreso la preparazione in vista del match casalingo di domenica sera contro la Lazio. Mazzarri ha diviso la squadra in due ...

In Mali un gruppo di uomini armati travestiti da caschi blu ha attaccato Due gruppi di militari francesi e delle Nazioni Unite : In Mali, vicino all’aeroporto di Timbuctù, un gruppo di uomini armati che indossava divise dei caschi blu dell’ONU e conduceva due veicoli con il simbolo dell’organizzazione internazionale ha attaccato una base di soldati francesi e una di veri caschi blu. Uno The post In Mali un gruppo di uomini armati travestiti da caschi blu ha attaccato due gruppi di militari francesi e delle Nazioni Unite appeared first on Il Post.