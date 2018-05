“Dove sta il lecca-lecca?” Se riuscite a trovarlo entro 1 minuto siete dei geni!

Mattarella a M5s e Lega : “Scelta premier spetta al Colle”/ Meloni : “Dovevamo contestare la sua decisione” : Mattarella attende da Salvini e Di Maio il contratto di governo e i nomi dei ministri Lega-M5s: Capo dello Stato traccia perimetro: "non sono un notaio, come Einaudi con Pella nel '53%" (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:50:00 GMT)

Scampia - dopo 40 anni apre una libreria nel quartiere : “Dove c’era una stanza del buco oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...

Scampia - dopo 40 anni apre una libreria in quartiere : “Dove c’era una stanza del buco oggi spacciamo libri” : “A Scampia ci sono trentamila studenti, ma un ragazzo per comprarsi un libro doveva farsi otto chilometri perché nel quartiere non c’erano librerie”. Rosario Esposito La Rossa ha quasi trent’anni ed è l’editore della Marotta e Cafierro. Dallo scorso autunno è diventato il primo libraio di Scampia grazie all’apertura della “Scugnizzeria”: “Per oltre quarant’anni non abbiamo avuto una libreria nel quartiere – racconta La Rossa che nel 2004 ...

“Dovevo farlo”. Alessia Cammarota cede al ritocchino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne confessa la capatina dal chirurgo estetico e - nonostante le critiche - spiega i motivi della scelta : nonostante sia passato tempo dalla loro uscita dalla trasmissione la coppia formata da Aldo Palmieri e Alessia Cammarota resta ancora una delle più amate. A dispetto delle critiche, della chiacchiere e di chi li voleva in rotta di collisione dopo il tradimento di lui i due sono riusciti a riconquistare la fiducia persa e a tornare in carreggiata. La loro storia d’amore ha fatto sognare i telespettatori di “Uomini e Donne”. I due hanno poi ...

Grillo in Tribunale contro l’ex attivista - che gli lancia una mela marcia : “Dove hai messo i soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...