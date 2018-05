Donazione organi | 63% degli svizzeri è per il consenso presunto

Sanità : prima Donazione di organi al Giglio di Cefalù : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Primo prelievo di organi all'ospedale Giglio di Cefalù (Palermo). Fegato e reni sono stati espiantati da una donna di 66 anni morta a seguito di coma anossico. "Siamo riconoscenti innanzitutto ai familiari – ha detto il responsabile dell’Unità operativa di Rianimazione

Second Life Toys - l’associazione che fa i “trapianti” ai peluche per promuovere la Donazione degli organi : La donazione di organi, attraverso il trapianto, è qualcosa di molto delicato e non sempre facile da realizzare. Spesso, inoltre, ci sono liste di attesa lunghissime, con migliaia di persone speranzose di ricevere in tempi utili un altro organo sano che sia rene, fegato, cuore, oltre che polmone o pancreas. Per richiamare l’attenzione sulla carenza di donatori di organi, con il conseguente basso tasso di trapianti eseguiti, è stata creata ...

Donazione di organi : mercoledì 23 punto informativo dell'ASST all'Anagrafe : CREMONA - In occasione della XXI Giornata nazionale per la Donazione di organi e tessuti indetta dal Ministero della Salute, l'ASST di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e la preziosa ...

Trapianti - a Firenze prima Donazione organi a cuore fermo : Roma, 26 apr. , askanews, Effettuata al Careggi di Firenze una donazione di organi a cuore fermo cosiddetta 'controlled', vale a dire una donazione da parte di una persona ricoverata in una unità di ...

Reginald Green : «Abolite l’anonimato nella Donazione di organi» : Suo figlio Nicholas, a 7 anni, fu colpito a morte durante una sparatoria, dopo un tentativo di sequestro e furto dell’auto su cui viaggiava con la famiglia, in vacanza in Italia, sulla Salerno – Reggio Calabria. Era il 1994. Reginald Green, insieme alla moglie, autorizzò l’espianto degli organi del bambino, che vennero trapiantati a sette pazienti italiani gravemente malati. Un gesto che cambiò la consapevolezza di milioni di persone ...

Donazione organi - via l'anonimato per legge : in 14mila per la petizione online del papà di un 15enne morto per infarto : Marco Galbiati: "Ho conosciuto tramite social il ragazzo che ha ricevuto il rene destro di mio figlio. Conoscerci e raccontargli chi era Ricky è stata...

Donazione organi - Galbiati : «Lasciate decidere alle famiglie se vogliono incontrarsi» : Marco Galbiati non cede. Lui è il papà di Riccardo, un ragazzo morto a 15 anni per un infarto nel gennaio 2017: da allora lotta per conoscere le persone che hanno ricevuto gli organi del figlio, anche se le norme in vigore lo vietano. Il 10 aprile ha lanciato una petizione su Change.org – per chiedere che le famiglie di donatore e ricevente, se lo desiderano, possano conoscersi – che ha già superato le 10 mila firme, e Alessandro Nanni ...

Campagna Lifc per la Donazione di organi. La rinascita di Marco - due polmoni nuovi per stroncare la fibrosi cistica : Per Marco Fornaro, Capodanno è a giugno. Il 4, per la precisione, il giorno in cui, nel 2013, ha ricevuto due polmoni nuovi e per lui è iniziata un'altra vita. "Più che un compleanno, segna l'inizio di una nuova fase", spiega ad HuffPost. Dopo il trapianto che ha messo a tacere la fibrosi cistica, ha riscoperto desideri e possibilità soffocati dalla progressiva avanzata della malattia. Quest'anno la ricorrenza ...

#a18annipuoi : parte la campagna Lifc per la Donazione di organi : #a18annipuoi: al via la campagna della Lega italiana fibrosi cistica onlus-Lifc per promuovere la cultura della donazione di organi e il trapianto. L’obiettivo è quello di sensibilizzare soprattutto i ragazzi maggiorenni su un tema spesso temuto e poco discusso. Dal al 16 al 30 aprile, utilizzando il numero solidale 45587, tutti possono aiutare Lifc a donare una nuova vita a chi èin attesa di trapianto di polmone, grazie a un sistema ...

Donazione organi - l’appello di un papà : «La legge deve cambiare» : È successo quattro mesi dopo la morte di suo figlio, Riccardo, un ragazzo di 15 anni scomparso il 2 gennaio 2017 all’ospedale di Bergamo dopo un infarto. Marco Galbiati, che cercava chi avesse ricevuto gli organi del suo bambino, è riuscito a trovare almeno una di queste persone. «Mentre tornavo da una trasferta di lavoro – spiega Galbiati – mi è arrivato un messaggio anonimo, con i dati di un giovane, Maurizio, e la scritta “rene destro”». Se è ...

Cervello - l'ultima frontiera della Donazione degli organi : quali malattie si vogliono combattere : Chi di voi donerebbe il proprio Cervello, una volta morti, per aiutare la ricerca sulla demenza? Chi di voi autorizzerebbe il prelievo dell' organo principe dalla vostra testa il giorno dopo la vostra dipartita, firmando il consenso informato nel testamento biologico? E quanti di voi lo regalerebber