Domani alle 16 il giuramento del governo Conte

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Domani alle 16 il giuramento di Conte : 21.47 Giuseppe Conte ha ricevuto nella serata l'incarico a formare il governo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo dello Stato la lista dei ministri. Il giuramento del nuovo governo avverrà Domani al quirinale alle ore 16.

Canottaggio – Reggia Challenge Cup 2018 - Domani la Conferenza a Roma : Una regata sprint che si svolgerà nella magnifica cornice della Reggia di Caserta Continua il conto alla rovescia sull’evento che calamiterà l’interesse del Canottaggio italiano, per gli amanti delle regate sprint, che si svolgerà nella straordinaria cornice della Reggia di Caserta. L’evento in questione sarà la Reggia Challenge Cup, giunta alla 4^ edizione, che si disputerà in una delle Vasche Vanvitelliane che abbelliscono il ...

Totti : ieri - oggi e sempre. Domani sarà un anno dalle lacrime della gara di addio : Maledetto tempo. Domani sarà un anno, eppure sembra una vita che Francesco Totti ha smesso di giocare. Troppo doloroso il distacco; troppo forti le emozioni di quella sera di lacrime all'Olimpico per ...

Domani - sabato 26 maggio - dalle 18.00 - al Palazzetto dello Sport di Carbonia si svolgerà la 3ª Maratona di Spinning. : «Siamo felici di poter ospitare a Carbonia un evento incentrato su uno Sport, lo spinning, tra i più praticati nelle palestre cittadine e dell'intera Sardegna. Una disciplina che unisce uomini e ...

Via alle consultazioni - Conte Domani potrebbe sciogliere la riserva. L’irritazione di Mattarella : inammissibili diktat al premier : Al Quirinale stanno attendendo i risultati delle consultazioni di Giuseppe Conte dopo l’incontro di ieri. Alla domanda se esistano veti presidenziali su alcuni ministri, al Quirinale si risponde che il tema all’ordine del giorno non è quello di presunti veti ma, al contrario, quello dell’inammissibilità di diktat nei confronti del presidente del Co...

Friday the 13th : The Game : in arrivo Domani la modalità "Single Player Challenge" : Quando Friday the 13th The Game è stato lanciato l'anno scorso, tra le cose più criticate del titolo multiPlayer horror ci sono stati gli errori e la mancanza di contenuti. Avanziamo rapidamente fino a maggio 2018 e, finalmente, lo sviluppatore IIIFonic è pronto a presentare l'attesissima componente single Player del gioco.Originariamente annunciata per la scorsa estate, la modalità è stata posticipata ad agosto 2017 dagli sviluppatori che, in ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : rinviato a Domani il match tra Andreas Seppi e Bernabe Zapata Miralles per pioggia : Dopo alcune ore di attesa, gli organizzatori dell’ATP di Ginevra (Svizzera) hanno preso una decisione: rimandare a domani gli incontri che non si sono completati per via dell’arrivo della pioggia. Tra questi match, sulla terra rossa elvetica, anche il confronto valido per gli ottavi di finale che vedeva Andreas Seppi contrapposto allo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n.281 del mondo). La partita è stata interrotta nel secondo set ...

Allerta Meteo - ancora forte maltempo sull’Italia : allarme bombe d’acqua tra oggi e Domani - anche al Sud : 1/17 ...