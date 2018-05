Dodici azzurre a Tunisi per l' ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sciabola

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Alice Sotero è seconda! Tutte le azzurre nelle prime Dodici : La seconda tappa della Coppa del Mondo di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Los Angeles, negli USA, porta subito buone notizie per la formazione italiana: nella finale individuale femminile Alice Sotero si classifica al secondo posto, alle spalle della russa Gulnaz Gubaydullina. Bene Tutte le azzurre: Alessandra Frezza ed Elena Micheli finiscono in top ten, rispettivamente ottava e nona, mentre Francesca Tognetti è poco più indietro, ...