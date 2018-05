Dodge Challenger - Terminata la produzione della SRT Demon

quattroruote

(Di giovedì 31 maggio 2018) Il Gruppo FCA ha terminato laSRTnella fabbrica canadese di Brampton. La più potente vettura stradale mai proposta dal gruppo, dotata del V8 con compressore volumetrico da 840 CV, fin dall'inizio è stata presentata come una serie limitata riservata a un solo model year e ha scatenato la corsa all'acquisto da parte degli appassionati e dei collezionisti. In totale sono state 3.300 leSRTprodotte e vendute.Asta per beneficenza. L'ultimasarà battuta all'asta Barrett-Jackson insieme alla ultima Viper costruita nel corso dell'evento denominato "The Ultimate Last Chance". L'intero ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficenza all'organizzazione United Way.