Docenti universitari confermano sciopero degli esami Lo sfogo del prof | Facciamo

(Di giovedì 31 maggio 2018) Iessorihanno deciso: questos'ha da fare. Il Movimento per la Dignità della Docenzaa, infatti, ha confermato la mobilitazione proclamata il 16 febbraio scorso. La protesta porterà all'astensione dallo svolgimento del primoappelli per glidella sessione estiva 2017-2018. nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio 2018.Nonostante il malcontentostudenti, che hanno ripetutamente invitato ia fare un passo indietro, losi farà. Ihanno però tenuto a specificare che l'università affronterà le eventuali situazioni di difficoltà che si verranno a creare, in modo da minimizzare il disagio per gli studenti. L'obiettivo diessori e ricercatori è quello di ottenere lo sbloccostipendi, avere garanzie contro il precariato accademico ...