“Dobbiamo dirvi una cosa e non riesco a smettere di piangere” Chiara Ferragni in lacrime

caffeinamagazine

: #uominiedonne 'Ma cosa dobbiamo dirvi io e te?' E la BACIA CON TUTTO IL CUORE sono bellissimi ? LUIGI CHE HA LE LAC… - Raffipaffy : #uominiedonne 'Ma cosa dobbiamo dirvi io e te?' E la BACIA CON TUTTO IL CUORE sono bellissimi ? LUIGI CHE HA LE LAC… - _zhoumi : RT @ari_pratti: Comunque volevo dirvi che non vedremo mai più una vittoria Ferrari perché l'avete deciso voi, e quando lo dite voi dobbiamo… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) La prima volta che l’abbiamo vista piangere, a dirotto, era in sala parto e da poco aveva partorito il suo Leo, l’amore della sua vita, suo figlio. Parliamo della biondissimache, in una delle sue ultime storie ha fatto preoccupare i suoi fan non poco. “Sono felice di potervi dare ispirazione per poter fare qualdi positivo, che è il fine di tutto quello che faccio. Vi ringrazio tantissimo. Sono riuscita a fare quello che faccio grazie a voi, vi devo tutto. Vi voglio bene, grazie per le serate emozionanti come quelle di oggi”, ha dettoin un video pubblicato su Instagram, mentre si asciuga leseduta sul letto, accanto al suo piccolo Leone addormentato. Nei giorni scorsi, nelle sue stories Instagram,aveva reso pubblici alcuni dei messaggi d’affetto ricevuti dai suoi fan, ringraziandoli e mostrando la propria tenerezza ...