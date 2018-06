tvzap.kataweb

: solo io non riesco a guardare i film di Divergent? Hanno totalmente cambiato la trama, l'hanno stravolta, rendendo… - mvoonliam : solo io non riesco a guardare i film di Divergent? Hanno totalmente cambiato la trama, l'hanno stravolta, rendendo… - 24Reporter24 : News: (Divergent: trama, cast e curiosità sul film tratto dall’omonimo best seller) pubblicata suk sito Informazion… - Phayart : Ho appena visto #Divergent, sul serio... Questa palla di film ha due seguiti? Io già ho faticato a finire questo, l… -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Giovedì 31 maggio va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv,, pellicola del 2014 che è il primo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. Ilè diretto da Neil Burger, che ha diretto anche Limitless nel 2011.: il trailerIn seguito a una grande guerra che ha distrutto le città e reso necessaria la riorganizzazione della società, gli esseri umani vengono divisi in cinque categorie, alle quali si appartiene non per diritto di nascita, ma per scelta al compimento della maggior età e in seguito a un test attitudinale: gli Intrepidi, gli Abneganti, i Pacifici, i Candidi e gli Eruditi. Per Beatrice Priorr è giunto il momento di scegliere, ma la strada non sembra così definita.: ilShailene Woodley (White Bird, Snowden, Paradiso amaro) interpreta Beatrice ‘Tris’ Prior, la ...