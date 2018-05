Disoccupazione stabile ad aprile è all' 11 | 2% Ma quella giovanile risale al 33 | 1

Disoccupazione stabile ad aprile - 11 - 2% - - quella giovanile risale al 33 - 1% : Ad aprile il tasso di Disoccupazione resta stabile all'11,2%. Lo rileva l'Istat, spiegando che per effetto degli arrotondamenti la variazione rispetto al mese precedente è corrispondente a zero. 'Dopo ...

Luci e ombre del lavoro. Disoccupazione stabile - ma al top tra i giovani. Occupati record - ma calano i contratti stabili : La Disoccupazione è stabile - ma in crescita per i giovani - tuttavia il calo degli inattivi consente una crescita record degli Occupati - ma quelli a tempo determinato diminuiscono. Il quadro è spesso fra Luci e ombre nelle rilevazioni Istat degli ultimi mesi sul mercato del lavoro in Italia. E anche aprile non fa eccezione.Disoccupazione stabile, CRESCE FRA I GIOVANI - La stima delle persone in cerca di occupazione ad aprile ...