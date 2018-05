Dieta del digiuno per dimagrire | proprietà e controindicazioni

Dieta della Piramide : dimagrire senza rinunciare ai carboidrati : La Dieta della Piramide dura tre giorni e può far dimagrire fino a 2 chili. E' stata ideata dalla nutrizionista Danny Levi. Ecco come funziona.

La Dieta vegetariana fa bene alla salute del cuore : ecco i benefici : Le diete vegetariane, in particolare quelle vegane, sono associate ad una migliore salute cardiovascolare, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine. I ricercatori hanno analizzato molteplici prove cliniche e studi osservazionali e hanno scoperto che i modelli alimentari a base vegetale possono prevenire e anche annullare l’aterosclerosi (irrigidimento e perdita di elasticità delle pareti ...

Dieta depurativa per dimagrire prima dell'estate : La Dieta depurativa per rimettersi in forma prima dell'estate è semplice da seguire.Si devono soprattutto consumare frutta e verdura fresca.

Dieta del buonumore : come perdere 3-4 chili in 1 settimana : La Dieta del buon umore punta a perdere 3-4 chili in una settimana. E’ risaputo ormai da molti studi scientifici che un buono stato di benessere del corpo e della mente è associato a una corretta alimentazione. E se la depressione è la malattia più diffusa nel globo, la Dieta del buon umore, che apporta 1100 calorie al giorno e fa perdere 3-4 chili in una sola settimana, punta a sconfiggerla, contrastando anche stanchezza, apatia, ansia e ...

Dieta della maturità : i cibi che aumentano la concentrazione : La maturità è alle porte e anche la Dieta gioca un ruolo fondamentale per affrontare al meglio l’esame, grazie ai cibi che aumentano la concentrazione. Durante le lunghe ore sui libri infatti i maturandi hanno bisogno di particolari sostanze nutritive per migliorare la memoria e apprendere al meglio. Per prima cosa è importante non saltare la colazione, per evitare stanchezza e debolezza durante lo studio. Mettete a tavola frutta fresca, ...

Dieta del digiuno? Perdi peso... e performance : Sabato scorso, durante il 30esimo congresso ANDID (Associazione dei Dietisti Italiani), ho avuto il piacere di partecipare come relatore ad un seminario riguardante il digiuno e le sue applicazioni. In particolare ho presentato una relazione su tali applicazioni nel mondo dello sport, ma non è quest

Roma - Totti un anno dopo l'addio : Dieta - padel - social e gag : ... per l'anniversario dell'addio al calcio sono arrivate almeno 50 richieste di interviste, e continua ad essere l'immagine del club nel mondo. Ieri era ospite del Principe di Monaco a Montecarlo, oggi ...

Dieta del piatto unico per dimagrire : ecco cosa si mangia : La Dieta del piatto unico è indicata per chi è costretto a mangiare fuori per la pausa pranzo. ecco alcuni esempi su cosa mangiare per dimagrire.

Dieta della frutta dei 3 giorni per dimagrire un chilo : La Dieta di frutta dei tre giorni può far dimagrire di circa un chilo. E' molto particolare e non adatta a tutti. Ecco come funziona.

La Dieta Total 10 del dottor Oz : Abbiamo tutti almeno una volta nella vita tentato di familiarizzare con il dottor Mehmet Oz e il suo show televisivo. Lo abbiamo fatto con curiosità, forse anche in preda un attimo d’ozio e nullafacenza (in fondo è proprio in quei momenti che si scanalano i meandri del digitale terrestre e si scoprono realtà a dir poco meravigliose). Il talk-show in questione a distanza di anni continua a mietere un inarrestabile successo grazie all’ormai ...

Dieta mediterranea addio - i bambini del sud Europa sono i più obesi - : Il regime alimentare più salutare del mondo è stato abbandonato in favore di merendine e cibi zuccherati. L'allarma dallo European Congress on obesity di Vienna

Dieta della bellezza per dimagrire : dona luminosità alla pelle : La Dieta della bellezza può far dimagrire di 3 chili in una settimana oltre a rendere luminosa la pelle. Ecco cosa prevede il menù giornaliero.

La Dieta dell’amore a base di frutti di mare : La complicità sotto le lenzuola passa anche attraverso la tavola grazie alla dieta dell’amore a base di frutti di mare. Nelle credenze popolari questi alimenti tipici della dieta mediterranea sono sempre stati considerati degli afrodisiaci naturali e ora lo conferma anche una ricerca scientifica. Secondo un team di studiosi di Harvard infatti vongole, cozze e ostriche aiuterebbero ad incrementare il desiderio e a creare un ottimo feeling ...

