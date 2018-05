Diane Kruger è incinta? L’indiscrezione

Norman Reedus e Diane Kruger genitori? Daryl di The Walking Dead tra i pannolini e il posto di leader : Norman Reedus e Diane Kruger genitori? Da qualche ora ormai circolano i rumors sulla presunta gravidanza della bella attrice ma ancora nessuna conferma è arrivata dai diretti interessati né via social e né con qualche foto sospetta. A lanciare lo scoop ci hanno pensato i tabloid americani proprio nelle scorse ore e tutto per via di una serie di red carpet che l'attrice ha affrontato con vestiti morbidi e stile impero che possano nascondere ...

Diane Kruger sarà mamma : Diana Kruger sarà mamma. I tabloid americani non sembrano avere più dubbi: l’attrice, 41 anni, è incinta del primo figlio. E lei e il compagno Norman Reedus, 49, scrive Us Weekly, sarebbero al settimo cielo. I due avrebbero preferito tenere la notizia riservata ancora per un po’. Lo dimostrano gli abiti indossati dalla star di Troy sugli ultimi red carpet. Tutti morbidi sul ventre, tagliati a vita alta, scollo impero. Dal Met Gala di ...

Diane Kruger è incinta? : Al Festival del cinema di Cannes Diane Kruger ha fatto parlare di se', grazie ad un red carpet con pancino sospetto. Secondo quanto riportato da Page Six, solitamente ben informato, Diane sarebbe incinta di Norman Reedus, divo di The Walking Dead.L'attrice, 41 anni e 12 mesi fa in trionfo proprio a Cannes, fa coppia con il 49enne Reedus dalla fine del 2016, ovvero da quando ha detto addio a Joshua Jackson, suo storico compagno per 10 anni. La ...

SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO - SU IRIS/ Info streaming del film con Diane Kruger (oggi - 27 aprile 2018) : SPECIAL FORCES - LIBERATE L'OSTAGGIO, il film in onda su IRIS oggi, venerdì 27 aprile 2018. Nel cast: Djimon Hounsou, Diane Kruger, alla regia Stephane Rybojad. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:32:00 GMT)

Bastardi senza gloria/ Trama e curiosità del film sul 20 con Brad Pitt e Diane Kruger (oggi - 7 aprile 2018) : Bastardi senza gloria, il film in onda sul canae 20 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Brad Pitt e Diane Kruger, alla regia Quentin Tarantino. La Trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 17:18:00 GMT)

BASTARDI SENZA GLORIA/ Su 20 il film con Brad Pitt e Diane Kruger (oggi - 7 aprile 2018) : BASTARDI SENZA GLORIA, il film in onda sul canae 20 oggi, sabato 7 aprile 2018. Nel cast: Brad Pitt e Diane Kruger, alla regia Quentin Tarantino. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:10:00 GMT)

Diane Kruger non farà parte del cast di Death Stranding : Le indiscrezioni riguardo un coinvolgimento dell'attrice Diane Kruger (Troy, Il mistero dei Templari, Bastardi Senza Glori) nel cast dell'attesissimo Death Stranding hanno invaso la rete pochi giorni fa, tuttavia ora apprendiamo che si è trattato solamente di voci e che la Kruger non farà parte del progetto di Kojima.Come riporta Gamingbolt, Diane Kruger è stata recentemente vista con Hideo Kojima durante una visita promozionale a Tokyo per il ...