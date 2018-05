Di Maio-Salvini - l'ultimo giro : «Ma sono veramente incazzato» : Una girandola di telefonate e incontri informali. Al Quirinale ieri era un via-vai di auto che entravano ed uscivano mentre Matteo Salvini, divenuto il vero punto di snodo di una crisi che rischia di...

Di Maio : aspettiamo risposta da Salvini : 23.40 "Credo sia stata una giornata interessante". Produttiva? "Vediamo, non dipende da noi. aspettiamo una risposta da Salvini". Questa l'unica dichiarazione di Di Maio dopo l'assemblea dei parlamentari pentastellati, in riferimento alla trattativa per la nascita di un governo dove Paolo Savona non occupi il ministero dell'Economia.

Di Maio a Salvini : "Troviamo un nome nuovo per l'Economia - altro incarico a Savona" [VIDEO] : Luigi Di Maio torna a parlare utilizzando una diretta Facebook. Il leader del Movimento 5 Stelle ha chiamato a raccolta il popolo “grillino”, ricordando la manifestazione organizzata per il 2 giugno in Piazza della Bocca della Verità. In occasione della Festa della Repubblica, annuncia Di Maio, “chiederemo che l’Italia abbia un nuovo governo politico o nuove elezioni”. Nel pomeriggio, l’esponente penta stellato ha incontrato il presidente ...

Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale Salvini : porta mai chiusa : Di Maio chiarisce: «Savona era un punto di caduta tra il M5S e la Lega». Ma Salvini per il momento non cede: «Un centravanti deve fare il centravanti, non giocare in un’altra posizione». Cottarelli è pronto ma resta defilato in attesa degli sviluppi

Governo - Di Maio 'Troviamo alternativa a Savona'. Salvini 'Porta mai chiusa'. Al Colle ancora tempo per un governo politico : Intanto si torna a parlare del possibile spacchettamento dell'Economia tra Finanze , che resterebbero a Savona, e Tesoro. GLI INCONTRI AL Colle Al di là delle dichiarazioni da social o da comizio, ...