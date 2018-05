Di Maio rilancia il governo Conte | «Savona dentro ma non al Tesoro» Salvini | ci penso ma

Caos governo : Di Maio rilancia - Salvini : 'Valutiamo'. DIRETTA - : Ultimo estremo tentativo di arrivare alla formazione del governo Lega-5 Stelle. Il M5s propone un esecutivo Conte con Savona ministro ma non all'Economia. Il leader leghista: "Non ho mai chiusa la porta". TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Il M5S rilancia il governo politico Di Maio : «Sì a Savona ma non al Mef» Apertura anche dal Quirinale : Di Maio chiarisce: «Savona era un punto di caduta tra il M5S e la Lega». Ma Salvini per il momento non cede: «Un centravanti deve fare il centravanti, non giocare in un’altra posizione». Cottarelli è pronto ma resta defilato in attesa degli sviluppi

