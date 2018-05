Di Maio ha chiesto scusa a Mattarella Impeachment | capo M5s imbarazzato | ha ammesso di

Nuovo governo - Di Maio e Salvini : 'Chiesto altro tempo' | : I leader di 5 Stelle e Lega ricevuti dal presidente Mattarella al Quirinale. Il pentastellato: "Abbiamo chiesto qualche altro giorno per definire il programma di governo dei prossimi 5 anni". Il ...

Di Maio e Salvini hanno chiesto i tempi supplementari : E ora, tempi supplementari. Al 72esimo giorno di trattative trascorso invano dal 4 marzo a oggi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini salgono al Quirinale, per quello che è l’ufficio quarto giro di consultazioni. Entra prima il leader del Movimento 5 Stelle, che sarà seguito a due ore di distanza da quello della Lega. Quando esce e si presenta davanti ai giornalisti collegati in diretta per trasmettere l’atteso annuncio, gela tutti: «Abbiamo chiesto ...

Salvini : "Il governo parte se può agire". Di Maio : "Chiesto altro tempo per chiudere il contratto" : "Ancora ci sono distanze (coi 5s), no accordi un tanto al chilo" dice il leader del Carroccio dopo essere salito al Colle. Primo a incontrare Mattarella è stato Di Maio: il premier? "Nomi non ne facciamo". Continua il confronto sul contratto per la formazione del governo

M5s-Lega - Di Maio : “Perché abbiamo chiesto più tempo? È un contratto di governo - mica di locazione” : “Dobbiamo ultimare un contratto di governo, mica è un contratto di locazione”. Così Luigi Di Maio tornando a Montecitorio ha risposto a chi gli chiedeva perché hanno chiesto a Mattarella più tempo, aggiungendo: “Deciderà il presidente”. E alla domanda se c’erano problemi sul nome del premier, il capo politico dei Cinque stelle ha replicato: “Stiamo parlando del contratto, che c’entra il ...