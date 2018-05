«Devo imparare a fare la pasta ca o e pepe» | l' incredibile gaffe hot di Penelope Cruz

Monica Bellucci si confessa : «Nella vita ho avuto fortuna. Weinstein? Le donne Devo no imparare ad essere indipendendi» : Monica Bellucci intervistata in esclusiva a Verissimo . L'attrice si racconta a Silvia Toffanin parlando della sua carriera e della sua gavetta molto lunga per diventare attrice, ammettendo di aver ...

La consigliera esclusa dal M5S : "Mobbing contro di me. Devono imparare cos'è la democrazia" : ... esprimo perplessità sulla proprietà dei terreni ed altro ancora, e non partecipo alla votazione in commissione e in consiglio, proprio per non assumere una posizione politica contraria al mio gruppo.