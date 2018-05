Detroit Become Human Recensione | il miglior gioco di Quantic Dream e David Cage

Detroit Become Human segna il miglior lancio di sempre nella storia di Quantic Dream : Detroit: Become Human è arrivato nei negozi da neanche una settimana, e sembra che Quantic Dream sia più che entusiasta di come stia andando il lancio di una delle esclusive PS4 più attese dell'anno.David Cage, director del gioco, ha recentemente concesso un'intervista al portale francese JeuxActu e come riporta Resetera ha ammesso per l'occasione che Detroit: Become Human segna il lancio migliore di un titolo dello studio nell'intera storia di ...

Detroit : Become Human debutta al primo posto in UK - scalzando God of War dalla vetta : La più recente classifica del Regno Unito è arrivata e, a quanto pare, un trio di nuove uscite mette finalmente fine al regno di Kratos, per cinque settimane in cima tra i più venduti. Ora a guidare la classifica c'è Detroit: Become Human, il nuovo titolo di Quantic Dream esclusivo per PS4 del quale è disponibile la nostra guida.Secondo GamesIndustry.biz, il gioco di fantascienza sta vendendo grosso modo come il precedente titolo dello studio, ...

Detroit : Become Human - La guida ai Collezionabili : Alcune copertine trattano di fatti accaduti nel mondo di gioco e di conseguenza sono disponibili solo se avete compiuto determinate scelte nei capitoli precedenti. Per sbloccare il trofeo è però ...

Detroit : Become Human - lacrime sintetiche ma emozioni reali nel nuovo titolo di Quantic Dream – la nostra prova : Negli ultimi anni abbiamo vissuto una vera e propria evoluzione della grafica dei videogiochi, da una parte la grafica in Pixel Art, figlia degli anni 80 e dei ricordi lontani, dall’altra la grafica fotorealistica, sempre più vicina a un film. La nuova fatica di David Cage e di Quantic Dream è proprio di questo tipo, talmente realistica per trama e grafica da lasciare senza fiato, soprattutto su televisori di nuova generazione. All’inizio ...

La filosofia di Detroit Become Human spiegata da David Cage in video : Oggi, venerdì 25 maggio, arriva sui nostri scaffali uno dei titoli per PS4 più attesi della primavera: Detroit Become Human. Il titolo, a causa della sua narrazione estremamente delicata ed emotiva ambientata in un mondo futuristico, permetterà ai giocatori di riflettere il concetto di umanità. Un termine che esprime, forse appieno, l'ideologia e la filosofia della storia che David Cage ha voluto raccontare: proprio lo sceneggiatore, director e ...

Una canzone di speranza e ribellione nel terzo corto dedicato a Detroit : Become Human : Pubblicato verso la fine della giornata di ieri ma passato un po' sotto i radar, vi proponiamo qui di seguito il terzo corto dedicato a Detroit: Become Human. Il corto segue quello riguardante il primo androide che ha superato il test di Turing, Chloe, e quello che invece si concentra sul creatore del primo androide, Kamski.Questo terzo corto, intitolato "Luther", è sostanzialmente una canzone di speranza ma anche di ribellione per tutti gli ...

Una video analisi mostra Detroit : Become Human su PS4 e PS4 Pro : Detroit: Become Human arriva oggi su PS4 (e PS4 Pro) e, dopo la nostra puntuale recensione, l'esclusiva sviluppata da Quantic Dream è stata oggetto di un'accurata analisi ad opera di Digital Foundry.Stando a quanto riportato dalla redazione britannica, su PS4 Pro Detroit: Become Human raggiunge la risoluzione di 3840x2160 con checkerboard rendering, mentre su PS4 base si raggiungono i 1080p. Tutte e due le versioni puntano ai 30fps, anche se ...

Detroit : Become Human promosso dalla critica videoludica? : La giornata di oggi coincide con il debutto sul mercato di Detroit: Become Human, nuova esclusiva PS4 targata David Cage e Quantic Dream. Come probabilmente saprete però, le recensioni sono state pubblicate già nella giornata di ieri.Dopo aver dato un'occhiata alla nostra recensione non possiamo che parlarvi di quelle pubblicate dalla critica internazionale. L'ultima fatica dei creatori di Heavy Rain e Beyond: Two Souls è riuscita a convincere? ...

Detroit Become Human : in una video intervista David Cage condivide i suoi pensieri sul significato dell'umanità nel gioco : Detroit: Become Human, recensito sulle nostre pagine, è certamente uno dei più grandi titoli per PS4 che in molti aspettavano. Nella nuova opera di Quantic Dream ci ritroveremo all'interno di una profonda trama emotiva ambientata in un mondo futuristico e il regista David Cage ha condiviso i suoi pensieri sul significato dell'umanità nel gioco.Come segnala Dualshockers, Sony ha rilasciato una nuova video intervista per Detroit: Become Human, con ...

Disponibile il pre-load di Detroit : Become Human : Siete tra coloro che hanno già preordinato Detroit: Become Human? Siete pronti per tutte le emozioni e la mole di poligoni da gestire con l'ultimo titolo di Quantic Dream? Probabilmente sì. L'attesa esclusiva PS4 è ormai in dirittura di arrivo e sarà Disponibile nella giornata di domani, 25 maggio. Tuttavia, come segnala Gamingbolt, già da oggi è possibile procedere al pre-load. Vi ricordiamo che Detroit Become Human avrà un peso abbastanza ...

Detroit : Become Human - recensione : Questa recensione è totalmente spoiler free e le informazioni relative alla trama in essa contenute riguardano solo le sezioni di gameplay già mostrate in precedenza all'interno di trailer e demo.Circa otto anni fa usciva su PlayStation 3 Heavy Rain, titolo di grande successo sviluppato dal visionario David Cage, nonché anello di congiunzione tra due grandi medium: il cinema e i videogiochi. La sua formula prettamente narrativa, che concede ...

Detroit : Become Human - il videogame che ti guarda dentro. E fa paura : Sul pavimento c’è un pesce rosso; boccheggia, è ancora vivo. Caduto chissà come dall’acquario è lì, per terra, in attesa dell’ultimo respiro. Oppure di qualcuno che lo salvi rimettendolo nella sua vasca. Qualcuno tipo te, il giocatore. È ammirevole come anche un dettaglio che rischia di passare inosservato – quel pesciolino potreste non notarlo, camminandogli accanto – riveli l’anima di Detroit: Become Human. Il nuovo videogioco di David ...

Alle 14 : 30 una imperdibile diretta con Detroit : Become Human : Giornata molto importante per tutto il mondo PS4 dato che ci avviciniamo a grandi passi all'uscita di Detroit: Become Human, nuova esclusiva PS4 targata Quantic Dream che ci metterà di fronte alla storia di tre androidi e di un universo fortemente radicato nella tradizione sci-fi tutto da scoprire.Proprio in vista dell'uscita di domani abbiamo deciso di dedicare all'esclusiva una diretta in cui ovviamente vi mostreremo il gioco e in cui ...

Il secondo corto pre-lancio di Detroit : Become Human è dedicato a Chloe : Solo due giorni ci separano dall'uscita di Detroit: Become Human, l'atteso titolo sviluppato dallo studio parigino Quantic Dream che è stato supportato nelle scorse settimane da una massiccia campagna promozionale.Per culminare questa campagna Sony ha scelto di pubblicare quattro cortometraggi, con il primo di questi dedicato interamente alla figura di Elijah Kamski, di cui vi abbiamo parlato in una nostra precedente news. Il secondo è stato ...