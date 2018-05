Deschamps | Zidane libero? Non mi rende meno sereno

Deschamps incorona Zidane : “un allenatore fuori dall’ordinario” : L’impresa di Zinedine Zidane – che col successo per 3-1 del Real Madrid contro il Liverpool nella finale di Kiev lo consacra quale primo allenatore nella storia a conquistare tre Champions League consecutive – è stata elogiata dal tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps , che a fine gara ha descritto così il connazionale: “È favoloso, possiamo solo ammirare quello che sta facendo. Era un giocatore straordinario ...

