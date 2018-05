Deschamps | “dispiace non vedere l’Italia al Mondiale”

calcioweb.eu

(Di giovedì 31 maggio 2018) L’esclusione dell’Italia dal Mondiale “dispiace, ma bisogna accettare il verdetto del campo. A noi è successo varie volte”. Sono le parole rivolte alla Nazionale azzurra dal tecnico della Francia, Didieralla vigilia dell’amichevole che le due nazionali giocheranno domani sera all’Allianz Riviera di Nizza. “Sono rimasto sorpreso da come l’Arabia Saudita sia partita forte e abbia messo in difficoltà gli azzurri -prosegue il tecnico transalpino nella conferenza stampa pre-partita-. L’Italia è venuta fuori alla distanza. Immagino che contro la Francia gli azzurri avranno diverse motivazioni”. Infine su Balotelli. “E’ un attaccante di alto livello, può fare la differenza, viene da due ottime stagioni, ha segnato tanti, è uno dei migliori attaccanti in Europa”. (AdnKronos) L'articolo: ...