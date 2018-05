Derby County | Lampard è il nuovo tecnico del club inglese

Lampard passa dal campo alla panchina : è il nuovo allenatore del Derby County : Frank Lampard è il nuovo allenatore del Derby County, club della Championship inglese che tenterà l’assalto alla Premier League L’ex centrocampista Frank Lampard è il nuovo tecnico del Derby County, club che milita nella Championship inglese. L’ex capitano del Chelsea, che prenderà la guida della squadra con effetto immediato, ha firmato un contratto triennale. “Sono felice di avere qualcuno del calibro di Frank come ...

Will Hughes segue il Derby County al pub con i tifosi - tra birre e cori a squarciagola : Il centrocampista del Watford è cresciuto con la maglia dei "The Rams" di cui è ancora tifoso appassionato

Pronostico Fulham-Derby County - Championship Play Offs 14-5-2018 e Analisi : Championship, Play Offs Semifinale di Ritorno, Analisi e Pronostico di Fulham-Derby County, Lunedì 14 Maggio 2018. Cottagers a caccia della finale di Wembley. Fulham–Derby County, lunedì 14 maggio. Nelle semifinali di ritorno dei Play Offs di Championship, scende in campo lunedì sera il Fulham che ospita il Derby County. I Rams arrivano a Craven Cottage dopo l’1-0 dell’andata a Pride Park dove, nonostante il dominio dei ...

Pronostico Derby County – Fulham - Championship Play Off 11-5-2018 e Analisi : Championship, andata semifinale Play off, Analisi e Pronostico di Derby County-Fulham, Venerdì 11 Maggio 2018. Jerome e Mitrovic dal 1′. Derby County–Fulham, venerdì 11 maggio. La formazione londinese allenata da Slavisa Jokanovic ha fallito la promozione diretta in Premier League perdendo per 3-1 con il Birmingham City, non approfittando del pareggio a reti inviolate del Cardiff con il Reading. Quella di Gary Rowett, invece, ...

Probabili Formazioni Derby County-Barnsley - Championship 06-05-2018 : Le Probabili Formazioni di Derby County-Barnsley, Championship 2017-2018, 46^ Giornata ore 13.30: analisi e pronostico della partita. All’iPro Stadium gara decisiva per entrambe. Derby County–Barnsley, Domenica 6 Maggio. Sfida play off all’iPro Stadium di Derby nella 46a giornata di Championship. I Rams, sesti a quota 72, ospitano il Barnsley in una sfida che mette in palio tre punti pesanti nella rincorsa agli spareggi ...

Probabili Formazioni Wolverhampton Wanderers-Derby County - Championship 11-04-2018 : Championship, Wolverhampton Wanderers-Derby County: analisi e pronostico del posticipo della 42^ giornata del torneo cadetto inglese. Tornano in campo Wolverhampton Wanderers e Derby County, che si affronteranno nel posticipo del quarantaduesimo turno di Championship. Due Formazioni che in questa stagione hanno sempre lottato per le posizioni di vertice e che vede i Wolves in vetta con 89 punti e ad un passo dalla promozione diretta in ...

Il Derby County denuncia l'ex Ceo : troppi affari sul mercato con la sua ex agenzia : Il Derby County ha denunciato l'ex Ceo del club per spese eccessive in operazioni legate alla sua ex agenzia di calciatori, la Wesserman Media Group.