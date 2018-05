Deputato tedesco choc | La Troika a Roma

L’euroDeputato tedesco : “In caso di scenario peggiore la Troika dovrebbe invadere Roma” : "Nel peggiore scenario possibile, la Troika dovrebbe invadere Roma e prendere in mano il bilancio e il ministero delle Finanze": sono le parole dell'eurodeputato tedesco Markus Ferber, che paventa la minaccia di una "invasione" da parte della Troika in Italia se non si dovesse uscire dalla situazione di crisi politica ed economica degli ultimi giorni.Continua a leggere