Dedica d’amore per Bianca Atzei da parte di Jonathan

Elisa Isoardi - la Dedica d’amore per Salvini nel giorno più difficile : Nel giorno più difficile per Matteo Salvini, Elisa Isoardi gli dedica un dolce pensiero d’amore su Instagram. La storia d’amore fra il leader del Carroccio e la conduttrice Rai procede a gonfie vele, ma lo stesso non si può dire per la situazione politica di Salvini, che in questi giorni è stato protagonista, insieme a Luigi Di Maio, di un acceso scontro con Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. La tensione è alle stelle, ...

La Dedica d’amore di Laura Chiatti a Bocci : Prima la sorpresa durante la semifinale di Amici, domenica 27 maggio 2017, quando Laura Chiatti è comparsa all’improvviso nello studio intonando “A mano a mano” di Rino Gaetano, prendendo il marito Marco Bocci per mano e portandolo al centro del palco per poi concludere la canzone con un fortissimo abbraccio. Oggi, sul suo profilo Instagram è comparsa una foto del loro abbraccio e una dedica d’amore speciale ...

Raoul Bova Dedica d’amore a Rocio per il ritorno in tv : “Mi emoziona sapere che sei tornata nella tua terra con un’opportunità meravigliosa, circondata da belle persone, piene di entusiasmo ed energie positive”. Su Instagram Raoul Bova fa uno speciale in bocca al lupo alla sua Rocío Muñoz Morales che debutta alla conduzione in Spagna di “Dancing with the stars”. Una vera dedica d’amore, la prima social: “Noi siamo sempre insieme, è bello condividere ogni momento ...

Uomini e Donne/ Antonio Dedica poesie d’amore ad Angela (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, il pubblico dice basta e una nota attrice attacca l'opinionista...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:18:00 GMT)

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales/ Foto - La Dedica d’amore : “E’ bello condividere la vita con te…” : Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, la dedica d’amore dell'attore romano: “E’ bello condividere la vita con te…”, ecco la Fotografia di Instagram.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 18:19:00 GMT)

Uomini e Donne - Giordano e Nilufar inseparabili : la Dedica d’amore di lui : Uomini e Donne, Giordano e Nilufar sono tornati sui social network: la dedica dell’ex corteggiatore Giordano e Nilufar sono inseparabili dopo la scelta a Uomini e Donne. I due non hanno trascorso neppure un giorno lontani e sono più che mai complici e affiatati. A una settimana dall’inizio della loro relazione, Nilufar e Giordano sono […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano e Nilufar inseparabili: la dedica d’amore di lui ...

Amici - la ballerina Lauren : la Dedica d’amore del fidanzato Daniele : Amici: Daniele Rommelli e le parole per la ballerina Lauren Si sono conosciuti nella scuola di Amici di Maria De Filippi i ballerini Daniele Rommelli e l’americana Lauren e tra loro è nata una dolce storia d’amore. Daniele ha anche chiesto di cambiare squadra per stare più vicino alla sua Lauren, peccato poi per l’eliminazione […] L'articolo Amici, la ballerina Lauren: la dedica d’amore del fidanzato Daniele ...

Messina - imbratta il duomo e la polizia lo blocca : la Dedica d’amore resta incompleta : Messina, imbratta il duomo e la polizia lo blocca: la dedica d’amore resta incompleta Gli agenti l’hanno sorpreso con in mano una bomboletta di spray, mentre sporcava il campanile. Ora rischia una multa salata Continua a leggere

Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle con Dedica d’amore ma senza bacio : video dell’esibizione : Ballerini per una notte nella puntata del 7 aprile, Al Bano e Romina a Ballando con le Stelle hanno danzato per la prima volta insieme in tv sul palco del talent del sabato sera di Rai1. Introdotti da una clip dedicata alla loro lunga storia d'amore e ai loro successi professionali in coppia, Al Bano e Romina si sono esibiti prima insieme ai maestri di Ballando con le Stelle e poi in coppia in una coreografia dal genere non meglio ...

Andrea Iannone scrive a Belen una Dedica d’amore dopo Mattino 5 : Belen Rodriguez elogiata da Andrea Iannone dopo Mattino Cinque Belen si è raccontata ieri a Mattino 5 in cui per quasi un’ora ha parlato della sua vita privata. Andrea Iannone è stato ovviamente il nome più menzionato dalla showgirl argentina, descritto come l’uomo che più l’ha fatta sentire protetta in tutta la sua vita. Insomma, nemmeno il suo ex marito Stefano De Martino era mai riuscito a farla sentire in quel modo! Ieri ...

LAURA PAUSINI E PAOLO CARTA/ Dedica d’amore e grandi soddisfazioni con il primo posto nella classifica Fimi : LAURA PAUSINI e PAOLO CARTA, la Dedica d’amore per l’anniversario dei 13 anni insieme. grandi soddisfazioni per l'album 'Fatti sentire', primo nella classifica Fimi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Laura Pausini e Paolo Carta/ Dedica d’amore per l’anniversario : “Sei il sorriso più bello del mondo… Ti amo!” : Laura Pausini e Paolo Carta, la Dedica d’amore per l’anniversario dei 13 anni insieme: “Sei il sorriso più bello del mondo… Ti amo!”, fan impazziti e tour mondiale alle porte.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 15:48:00 GMT)