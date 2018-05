De Magistris da Mattarella

Debito - l'appello di De Magistris : 'Tutti in piazza - anche chi è contro di me. Chiedo un incontro a Mattarella' : NAPOLI - 'Mi auguro che domani tutti scendano in piazza a manifestare contro il Debito ingiusto. Si tratta di una battaglia della città e non del sindaco. Per cui invito anche chi è contro di me a ...