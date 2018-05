Dazi : Gentiloni - decisione Usa ingiustificata - risposta Ue unita : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Preoccupa l’introduzione di # Dazi Usa su acciaio e alluminio europei. è una decisione ingiustificata . Il protezionismo non tutela gli interessi delle imprese e del lavoro. La risposta europea sarà unita e proporzionata”. Lo scrive il premier uscente Paolo Gentiloni su twitter. L'articolo Dazi : Gentiloni , decisione Usa ingiustificata , risposta Ue unita sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dazi Usa : Messico annuncia contromisure : ANSA, - CITTA' DEL Messico , 31 MAG - Il governo messicano ha annuncia to oggi che applicherà misure equivalenti contro gli Stati Uniti, dopo che l'amministrazione Trump ha deciso l'imposizione di Dazi ...

Dagli Usa via a Dazi su alluminio e acciaio contro Ue - Canada - Messico - : Finita la tregua: Trump ha deciso di non prorogare l'esenzione teporanea concessa all'Unione europea. Dalla mezzanottte del 1° giugno verranno applicate imposte del 25% sull' acciaio e del 10% sull'...

Usa - Dazi all’Ue su acciaio e alluminio. Juncker annuncia : «Ora contromisure» : La misura scatta dalla mezzanotte del primo giugno e colpisce anche il Canada e il Messico. Malmstroem: «È un brutto giorno per il commercio mondiale»

Dazi Usa - tregua finita. Trump fa scattare la tagliola sull'acciaio Ue : Niente proroga dell'esenzione e anche per l'Europa diventerà più caro commercializzare negli States alcuni prodotti industriali. Bruxelles annuncia ritorsioni: "Quello che fanno loro, potremo farlo ...

Gli USA annunciano i Dazi all'Europa da mezzanotte : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Dazi - Juncker : ciò che possono fare Usa possiamo farlo anche noi : Bruxelles, 31 mag. , askanews, 'Mi dicono che gli Usa metteranno fine alla eccezione che avevano concesso all'Ue e ad altri' dai Dazi sull'acciaio e l'alluminio. 'E' un brutto giorno per il commercio ...

Dazi TRUMP/ Gli Usa decidono di applicarli ad acciaio e alluminio di Ue - Canada e Messico : DAZI Usa, TRUMP decide di estendere quelli applicati su acciaio e alluminio anche a Unione europea, Canada e Messico . La Cina per ora resta ancora esclusa(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:34:00 GMT)

Usa : Dazi all'Europa da mezzanotte. Juncker : «Ci saranno contromisure» : Scoppia la guerra commerciale fra Stati Uniti ed Europa. Dalla mezzanotte, ora americana, le 6 del mattino in Italia di domani, venerdì primo giugno, anche per Unione europea, Canada e Messico...

Gli Usa annunciano : Dazi su acciaio e alluminio in vigore per Ue - Canada e Messico : ... avevano dichiarato congiuntamente la commissaria europea al Commercio, Cecilia Malmstroem e il ministro dell'Economia giapponese, Hiroshige Seko. Per Malmstroem e Seko i dazi Usa "avrebbero un ...