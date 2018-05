Dazi | Trump non rinnova esenzione | ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 maggio 2018) L’ultimatum di Donaldalla Ue è scaduto. L’1, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore iUsa sulle importazioni diedda Europa, Messico e Canada. L’concessa due mesi fa e poi prorogata non è statata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte durissime. “L’Unione europea risponderà in modo deciso e unito”, ha affermato la cancelliera tedesca Angela Merkel, in visita a Lisbona, perché quelle misure “non rispettano le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio” come già fatto notare a Washington. Intanto la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem e il ministro dell’economia del Giappone Hiroshige Seko hanno diffuso una nota congiunta paventando ...