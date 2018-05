DAZI TRUMP Gli Usa decidono di applicarli ad acciaio e alluminio di Ue | Canada e Messico

Trump : da mezzanotte via ai DAZI con l’Ue Bruxelles : è protezionismo - reagiremo : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 50 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

Trump non si ferma : gli Stati Uniti impongono DAZI all’Europa su acciaio e alluminio : I dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Canada e Messico scatteranno dalla mezzanotte di Washington. Lo ha annunciato il segretario al commercio Usa Wilbur Ross....

DAZI - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

DAZI di Trump - come funzionano - cosa cambieranno? : Fallita la trattativa tra le parti, arrivano i Dazi americani sull’importazione di acciaio e alluminio dall’Unione europea. L’entrata in vigore potrebbe esser già domani. La proroga ottenuta un mese fa andava in scadenza appunto il 1° giugno. Le delegazioni Usa e Ue si sono incontrate a Parigi, ma i colloqui non hanno prodotto esiti positivi. L’amministrazione Trump – secondo quanto riporta il Wall Street Journal ...

Arrivano i DAZI. Atteso l'annuncio di Donald Trump anche contro l'Ue - la questione domina il G7 : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende annunciare già nelle prossime ore l'imposizione di dazi sull'importazione di acciaio e alluminio da Canada, Messico e Unione europea. Lo scrive il Washington Post citando tre fonti informate. La misura potrebbe avere effetto già a partire da domani.Un accordo dell'ultimo minuto è ancora possibile anche se improbabile, dicono le fonti. Gli Stati Uniti, che accusano i 28 ...

DAZI - la tregua è finita. Trump annuncerà la tagliola su acciaio e alluminio Ue : ROMA - L'amministrazione di Donald Trump si appresta a colpire l'Unione europea con le annunciate pesanti tariffe commerciali sull'acciaio e l'alluminio importati negli Usa. Lo scrive il Wall Street ...

Trump stanga la Cina con altri 50 miliardi di DAZI : Mentre Donald Trump annuncia a sorpresa l'introduzione di tariffe punitive sui prodotti hi-tech cinesi per un controvalore di 50 miliardi di dollari, l'Europa getta la spugna: 'improbabile' ottenere ...

DAZI : Trump annuncia tariffa 25% su beni tecnologici da Cina : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump e le sparate sui DAZI. Ma tra pochi giorni dovrà fare sul serio : Nel polverone che circonda la Casa Bianca, impegnata a sparare quotidianamente minacce e sanzioni a dritta e a manca, venerdì prossimo non è un giorno come gli altri: il 1 giugno, si sparano ...