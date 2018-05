Dazi | impatto Italia limitato | in Usa 2% produzione

Istat : impatto negativo Dazi Usa sul Pil : 13.05 I dazi degli Stati Uniti influirebbero sulla dinamica degli scambi internazionali, causando un calo dell'export e dell'import pari rispettivamente a 1,1 e a 0,3 punti percentuali. E' quanto ha affermato il presidente dell'Istat, Alleva, in audizione sul Def. A sua volta, l'inasprirsi delle tensioni commerciali "influirebbe negativamente sulla crescita complessiva del sistema economico, determinando una diminuzione del Pil di 0,3 punti ...

Draghi - da Dazi USA-Cina impatto limitato : Teleborsa, - L'impatto diretto degli annunci di Cina e USA sul commercio "non è forte". Lo ha detto il presidente della BCE, Mario Draghi , avvertendo tuttavia che l'effetto sulla fiducia di uno ...

Zona euro - Draghi : impatto ridotto Dazi Usa e Cina - rischi su fiducia : Gli effetti diretti sull'economia della Zona euro dei dazi commerciali annunciati dagli Stati Uniti e dalla Cina è contenuto ma queste misure potrebbero colpire la fiducia degli investitori e innescare ritorsioni. Lo ha detto ...

Draghi - impatto Dazi Cina-Usa non forte : Quanto allo scenario europeo, Draghi ha ribadito che una maggiore integrazione supporta la Ue nell'affrontare le sfide in economia dal momento che l'Europa non può risolvere i problemi solo a livello ...

d'Amico - l'AD Fiori : Traffico greggio bilanciato - nessun impatto per Dazi USA : Teleborsa, - La compagnia di trasporti navali d'Amico non teme la crisi petrolifera nè le minacce di una guerra commerciale. Lo ha detto Marco Fiori , amministratore delegato di d'Amico in una ...