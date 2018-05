Dazi : Gentiloni - decisione Usa ingiustificata - risposta Ue unita : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – “Preoccupa l’introduzione di #Dazi Usa su acciaio e alluminio europei. è una decisione ingiustificata. Il protezionismo non tutela gli interessi delle imprese e del lavoro. La risposta europea sarà unita e proporzionata”. Lo scrive il premier uscente Paolo Gentiloni su twitter. L'articolo Dazi: Gentiloni, decisione Usa ingiustificata, risposta Ue unita sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Dazi verso l’Europa - Trump posticipa la decisione | Gentiloni : “Bene così” : Dazi verso l’Europa, Trump posticipa la decisione | Gentiloni: “Bene così” La proroga però non piace all’Unione Europea “perché prolunga l’incertezza del mercato”. Continua a leggere

Dazi - Gentiloni : esenzione sia permanente : 14.36 "Il Governo italiano prende atto della decisione degli Usa di prorogare di un mese l'esenzione all'UE dai Dazi USA su acciaio e alluminio. Riteniamo ora essenziale che si giunga ad un'esenzione permanente. In tale prospettiva occorre intensificare il dialogo fra Ue e Usa che dev'essere all'altezza dell'eccezionalità dei rapporti economici transatlantici". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni in una nota di Palazzo Chigi.

Gentiloni : ripresa merito di imprese e famiglie. Tuteliamo nostri marchi - contrastiamo politica Dazi : L'Italia, ha rivendicato ancora una volta il premier, "ha fatto in questi anni una strada importante e deve continuare su questa, non può permettersi di andare fuori strada. E questa è responsabilità politica di chi avrà il compito di governare"

Gentiloni : 'Serve contesto geopolitico stabile e senza Dazi' : "Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi e chiusure ma con la tutela dei ...

Gentiloni - serve contesto stabile - no Dazi : ANSA, - VERONA, 16 APR - "Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi, chiusure, tariffe, ma con la tutela dei prodotti originali, assolutamente necessaria". ...

Gentiloni - serve contesto stabile - no Dazi : ANSA, - VERONA, 16 APR - "Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi, ...

Gentiloni - serve contesto stabile - no Dazi : ANSA, - VERONA, 16 APR - "Abbiamo bisogno di un contesto internazionale in cui l'economia si possa sviluppare senza incognite geopolitiche nel commercio, in cui gli scambi proseguano senza dazi, chiusure, tariffe, ma con la tutela dei prodotti originali, assolutamente necessaria". ...