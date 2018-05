Dazi di Trump | come funzionano | cosa cambieranno?

gqitalia

: #Trump pronto ad annunciare i #dazi nelle prossime ore. Su #acciaio e #alluminio da #Canada, #Messico e #Ue - Agenzia_Ansa : #Trump pronto ad annunciare i #dazi nelle prossime ore. Su #acciaio e #alluminio da #Canada, #Messico e #Ue - Agenzia_Italia : Dazi, fallite le trattative: #Trump colpirà acciaio e alluminio Ue - repubblica : Dazi, la tregua è finita. Trump annuncerà la tagliola su acciaio e alluminio Ue [news aggiornata alle 09:15] -

(Di giovedì 31 maggio 2018) Fallita la trattativa tra le parti, arrivano iamericani sull’importazione di acciaio e alluminio dall’Unione europea. L’entrata in vigore potrebbe esser già domani. La proroga ottenuta un mese fa andava in scadenza appunto il 1° giugno. Le delegazioni Usa e Ue si sono incontrate a Parigi, ma i colloqui non hanno prodotto esiti positivi. L’amministrazione– secondo quanto riporta il Wall Street Journal – non ha ottenuto concessioni dalla Ue e intende procedere con tariffe commerciali sull’acciaio e l’alluminio. Washington potrebbe annunciarle già oggi. E’ tramontata quindi l’ipotesi di un’esenzione per il blocco dei 28. Lo scorso marzo, il presidenteaveva annunciato tariffe del 25% sull’acciaio importato negli Usa e del 10% sull’alluminio per motivi di sicurezza nazionale. La Casa Bianca ...