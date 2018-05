Dazi | Bruxelles | pronti a ogni scenario | difenderemo interessi Ue

Trump : da mezzanotte via ai Dazi con l’Ue Bruxelles : è protezionismo - reagiremo : La misura rischia di colpire duramente anche l’economia Italiana, che esporta negli States merci per circa 50 miliardi all’anno, in particolare acciaio e alluminio

RACCOMANDaziONI UE A CONTE/ Bruxelles detta già la manovra all'Italia : Sono state diffuse le RACCOMANDAZIONI della Commissione Ue. all'Italia viene chiesto uno sforzo importante e con un documento dal CONTEnuto politico.

Bilancio - in arrivo le raccomanDazioni di Bruxelles. Italia osservata speciale : Teleborsa, - Rischi dalla modifica della Riforma Fornero, ma anche sui crediti deteriorati delle banche Italiane. Necessità di politiche più efficienti su lavoro e welfare. Sono i questi i temi su cui ...

Bruxelles - Confagricoltura : niente Dazi per la Tunisia e a rischio l'olio calabrese : «Questa decisione " prosegue Placida " porterà un triplo danno alla nostra economia: primo, la Tunisia pratica concorrenza sleale in quanto produrre olio in quelle zone ha dei costi ...