David Copperfield ' smascherato' | svelato in tribunale il suo trucco più famoso Video

David Copperfield non è responsabile per le ferite riportate dalla persona "fatta scomparire" durante un trucco : Non è stato giudicato responsabile per i danni riportati da un membro del pubblico "fatto scomparire" nel 2013 durante uno spettacolo di magia a Las Vegas. David Copperfield ha così vinto la causa che era stato intentata contro di lui da Gavin Cox, il cinquantasettenne che, cadendo per terra durante il trucco, sosteneva di aver riportato ferite e un trauma cerebrale. Secondo il giudice, l'uomo è interamente responsabile dei ...

David Copperfield nega ogni responsabilità per le ferite riportate dalla persona "fatta scomparire" : David Copperfield non ci sta: il celebre illusionista ha testimoniato nel corso del processo che lo vede coinvolto, con l'accusa di aver causato danni fisici ad una persona del pubblico, "fatta scomparire" durante lo spettacolo di magia. L'acclamato mago ha negato ogni responsabilità per le ferite riportate da Gavin Cox, dando risposte abbastanza vaghe. "La tua difesa in questo caso è: se le persone prendono parte all'illusione e ...

David Copperfield costretto a rivelare la sua magia più celebre : ... dato che il trucco rivelato faceva parte di una magia che l'illusionista aveva e avrebbe ancora messo in atto durante numerosi spettacoli. D'altronde c'è un motivo se la prima e unica regola di un ...

David Copperfield a processo : costretto a rivelare il trucco col quale fece sparire una persona del pubblico : I trucchi di magia non si svelano. Eppure David Copperfield, il celebre illusionista americano, è stato costretto a rivelare uno dei suoi giochi di prestigio più famosi. Il motivo? Una persona del pubblico, che era stata fatta "sparire" durante il trucco, ha fatto causa al mago per essersi fatta male nel frattempo. Lo spettacolo, tenuto nel 2013 all'hotel MCM di Las Vegas, prevedeva che una decina di persone, scelte a caso dal ...

David Copperfield ha dovuto rivelare uno dei suoi trucchi più famosi in un processo : Un membro del pubblico che nel 2013 era stato “fatto sparire” durante uno spettacolo del celebre illusionista gli ha fatto causa, perché si era fatto male The post David Copperfield ha dovuto rivelare uno dei suoi trucchi più famosi in un processo appeared first on Il Post.

Usa - David Copperfield a processo costretto a rivelare al giudice uno dei suoi famosi trucchi : Copperfield aveva resistito con tutte le sue forze perché il segreto dietro la 'magia' con cui chiude i suoi spettacoli, il 'Lucky #13', non venisse rivelato. Ma alla fine il giudice ha ritenuto che ...

David Copperfield a processo costretto a rivelare al giudice uno dei suoi trucchi più famosi : Copperfield aveva resistito con tutte le sue forze perché il segreto dietro la 'magia' con cui chiude i suoi spettacoli, il 'Lucky #13', non venisse rivelato. Ma alla fine il giudice ha ritenuto che ...