Danimarca | vietati burqa e niqab nei luoghi pubblici La legge dopo giro di vite del

Danimarca - VIETATI BURQA E NIQAB NEI LUOGHI PUBBLICI/ Le critiche di Amnesty International : "Donne non libere" : In DANIMARCA da oggi è vietato per le donne islamiche indossare il BURQA, il velo che lascia scoperti solo gli occhi, nei LUOGHI PUBBLICI, approvata la legge dal parlamento(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 16:59:00 GMT)