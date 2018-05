Danilo Petrucci | GP Mugello 2018 | “Punto ad un altro podio su questa pista | sul futuro…”

MotoGP - Jack Miller : 'Avrò una GP19'. E Danilo Petrucci? : Il rinnovo di Dovizioso ha chiuso un capitolo di mercato importante in casa Ducati, ma resta libera una sella, con Jorge Lorenzo in probabile partenza . E i due principali contendenti sono compagni di ...

MotoGP - Mondiale 2018 : Danilo Petrucci - che lezione a Jorge Lorenzo. Verso un avvicendamento in Ducati? : Jorge Lorenzo e la Ducati: un connubio che non funziona. Il GP di Francia 2018, a Le Mans, non ha cambiato le carte in tavola ed il sesto posto finale, a 10″355 dal vincitore Marc Marquez, è più amaro per il secondo posto della Rossa del Team Pramac di Danilo Petrucci. Che lezione ha dato il centauro italiano allo spagnolo! Dopo l’inizio folgorante, Jorge è andato sempre più in calando. Secondo l’iberico, la Ducati lo obbliga ...

VIDEO MotoGP - gli highlights del GP di Francia. Valentino Rossi torna sul podio - grande Danilo Petrucci : A Le Mans è andato in scena un bellissimo GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez ha vinto conquistando così il terzo successo consecutivo in stagione e ha allungato in classifica generale. Andrea Dovizioso è caduto da solo quando era in testa alla gara, Valentino Rossi ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Danilo Petrucci. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Danilo Petrucci - GP Francia 2018 : “Dovrei diventare pilota ufficiale Ducati. Ottimo podio e ora al Mugello…” : Danilo Petrucci ha conquistato un Ottimo secondo posto nel GP di Francia 2018, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Ducati è tornato sul podio, preceduto soltanto da Marc Marquez, e ha trasmesso tutta la sua gioia nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “All’inizio è stata un po’ dura andare a riprendere chi era davanti, non ho fatto una bella partenza e sono andato anche un po’ lungo al ...

Motogp - GP di Le Mans : vince Marquez - 2° Danilo Petrucci - 3° Valentino Rossi. Out Dovizioso e Zarco : Calcolando le difficoltà Honda delle scorse stagioni sul tracciato francese, è una conferma di quanto il team del campione del mondo uscente sia ulteriormente migliorato. In terza casella c'è Danilo ...

Danilo Petrucci - GP Francia 2018 : “Voglio avvicinarmi ai primi. Il mio futuro dipende da Dovizioso” : Danilo Petrucci ha toccato diversi aspetti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Francia della MotoGP di Le Mans. In primo luogo il pilota di Terni ha dato uno sguardo al recente passato, ovvero al suo quarto posto di Jerez de la Frontera. “Beh, ho conquistato un risultato importante con un pizzico di fortuna al termine, tuttavia, di un fine settimana decisamente positivo. Ho concluso con ...

MotoGP - Danilo Petrucci : ” Vorrei correre nel team ufficiale della Ducati ma Crutchlow e Iannone si sono proposti…” : Tiene banco la questione “contratto” in Ducati: l’accordo tra Andrea Dovizioso e la scuderia di Borgo Panigale è ancora distante. I nomi dei papabili non mancano e, tra questi, c’è anche l’altro centauro italiano Danilo Petrucci, attualmente in sella alla Rossa del team Pramac. “La mia prima opzione è restare in Ducati. Mi piacerebbe prendere il posto nel team ufficiale, ma è difficile. Da quanto so, ci sono ...