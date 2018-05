Daniela Santanchè | scontro con Gianni Cuperlo | ' Non dici la verità e se si torna a votare

Anticipazioni Non è L’Arena - La7 : ospiti Clemente Mastella e Daniela Santanché : Secondo le ultime Anticipazioni di Non è L’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti ed in onda su La7, saranno ospiti della nuova puntata: Clemente Mastella e Daniela Santanché. Quali saranno, però, i vari argomenti di dibattito? Di cosa si occuperà, cioè, il giornalista e conduttore? In attesa della trasmissione sono circolate sul web clamorose voci che vedrebbero Massimo Giletti pronto a tornare in Rai. Il conduttore ...

Daniela Santanchè sputtana Luigi Di Maio : 'Ci è venuto a chiedere di appoggiare il suo governo - mi viene da ridere' : Porta chiusa, anzi sbarrata al governo Lega-M5s. Daniela Santanchè nega che si sia riaperta la trattativa per ottenere i voti di Fratelli d'Italia. La pitonessa, insomma, conferma quanto detto da ...

Daniela Santanchè da Massimo Giletti : 'Sergio Mattarella ha fatto giocare troppo il M5s' : 'E' stucchevole questa storia del governo', sbotta Daniela Santanchè , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena su La7. 'Lo dico con assoluto rispetto ma Sergio Mattarella ha fatto un po' troppo ...

Anticipazioni Non è L’Arena su La7 - ospiti : Daniela Santanché e Rosario Crocetta : Le Anticipazioni di Non è L’Arena, su La7, annunciano, come ospiti della nuova puntata del programma di Massimo Giletti: Daniela Santanché e Rosario Crocetta. Al centro dell’appuntamento con il noto programma televisivo della Rete di Urbano Cairo vi sarà la Sicilia, una terrà molto cara al giornalista e conduttore. Spesso, infatti, proprio questa Regione è stata oggetto di numerose inchieste e di altrettanti talk. Cosa accadrà nello ...

Daniela Santanchè - la frustata a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : 'Perché sono orgogliosa di Giorgia Meloni' : Nonostante 'carezze' e smentite, il centrodestra continua a litigare. Certo, Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella per il secondo giro ...

Italo Bocchino - lite in diretta con Massimo Giletti e Daniela Santanché/ Video - Non è L'Arena : “Vergognati!” : Italo Bocchino, lite con Massimo Giletti e Daniela Santanché a Non è L'Arena: Video. “Ti è caduto un vaso in testa?”, sbotta la pitonessa contro l'ex parlamentare.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 22:58:00 GMT)

