Dall’acquisto della casa all’assicurazione per i figli | ecco quello che c’è da sapere

(Di giovedì 31 maggio 2018) Che cosa bisogna considerare se si vuole comprare? Quali polizze assicurative potrebbero essere utili se si hanno dei? Come è meglio pianificare la propria pensione? Sono le classiche domande che, prima o dopo, nella vita ci si pone e non è sempre scontato trovare delle informazioni che non siano di parte. La Banca – si sa- fa i suoi interessi. Preziosa allora la nascita di «che conta», un nuovo portale dove trovare, in maniera semplice e, soprattutto, indipendente, le informazioni necessarie per poter fare delle scelte consapevoli nelle tante questioni finanziarie che si pongono quotidianamente. Dietro c’è il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito nell’estate del 2017 con decreto ministeriale, che, composto da undici membri, è ora presieduto da Annamaria Lusardi (nella foto), economista e ...