Dall' 8 al 10 giugno | il Barolo fashion show diventa Festival

Ora o mai più - Dall’otto giugno su Rai 1 il nuovo programma di Amadeus : A partire dall'otto giugno per quattro prime serate Amadeus conduce su Rai 1 Ora o mai più, il programma che vuole riportare alla ribalta alcune meteore del mondo della musica : A partire dall'ottoper quattro prime serateconduce su Rai 1 Ora o mai più, ilche vuole riportare alla ribalta alcune meteore del mondo della musica

Dazi - Trump non rinnova esenzione : ‘Dall’1 giugno tariffe su acciaio e alluminio Ue’. Merkel : ‘Risponderemo uniti’ : L’ultimatum di Donald Trump alla Ue è scaduto. L’1 giugno, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore i Dazi Usa sulle importazioni di acciaio ed alluminio da Europa, Messico e Canada. L’esenzione concessa due mesi fa e poi prorogata non è stata rinnovata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ... : L’ultimatum di Donaldalla Ue è scaduto. L’1, come confermato dal segretario al commercio Usa Wilbur Ross, entreranno in vigore iUsa sulle importazioni diedda Europa, Messico e Canada. L’concessa due mesi fa e poi prorogata non è statata e le economie del Vecchio continente ne risentiranno in modo pesante. Non a caso i maggiori Paesi Ue hanno già minacciato risposte ...

Sicilia - Dall'1 al 3 giugno torna la transumanza : Occasione per scoprire territorio e di antiche usanze ormai quasi scomparse sulla via dei pastori. Previsti pacchetti turistici di trekking e ippotrekking : Occasione per scoprire territorio e di antiche usanze ormai quasi scomparse sulla via dei pastori. Previsti pacchetti turistici di trekking e ippotrekking

“Ora o mai più” Dall’8 giugno su Rai 1 : C’è grande attesa per “Ora o mai più”, il nuovo talent show di Rai condotto da Amadeus che si preannuncia come “una grande occasione per otto cantanti trascurati dal successo” Si è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione di “Ora o mai più”, il nuovo talent show televisivo che consentirà ad alcune vecchie glorie della musica italiana di avere una seconda chance. Presentato non solo come un ... : C’è grande attesa per “Ora o mai più”, il nuovo talent show di Rai condotto da Amadeus che si preannuncia come “una grande occasione per otto cantanti trascurati dal successo” Si è svolta a Roma la conferenza stampa di presentazione di “Ora o mai più”, il nuovo talent show televisivo che consentirà ad alcune vecchie glorie della musica italiana di avere una seconda chance. Presentato non solo come un ...

Anche Red Canzian - Marco Masini e Patty Pravo tra i coach di Ora o mai più - al via Dall’8 giugno : Red Canzian, Marco Masini e Patty Pravo tra i coach di Ora o mai più. Il nuovo programma di Amadeus parte l'8 giugno in prima serata, con un carico di artisti pronti a cercare riscatto dopo una carriera fatta di luci e ombre, per poi spegnersi quasi del tutto. Già decisi i nomi dei concorrenti, che proveranno a tornare sulla cresta dell'onda grazie all'esperienza di alcuni coach scelti tra i più grandi nomi della musica italiana. Confermati ... : Redtra idi Ora o mai più. Il nuovo programma di Amadeus parte l'8in prima serata, con un carico di artisti pronti a cercare riscatto dopo una carriera fatta di luci e ombre, per poi spegnersi quasi del tutto. Già decisi i nomi dei concorrenti, che proveranno a tornare sulla cresta dell'onda grazie all'esperienza di alcuniscelti tra i più grandi nomi della musica italiana. Confermati ...

VIABILITA' - Provvedimenti in vigore venerdì 1 giugno Dalle 17 : Circolazione momentaneamente sospesa per la manifestazione motociclistica '4°Duke's Bike Meeting' 30-05-2018 / Giorno per giorno Per consentire lo svolgimento a Ferrara della manifestazione ... : Circolazione momentaneamente sospesa per la manifestazione motociclistica '4°Duke's Bike Meeting' 30-05-2018 / Giorno per giorno Per consentire lo svolgimento a Ferrara della manifestazione ...